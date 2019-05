Over 100 nye redningsstiger skal sikre mod drukneulykker

Siden 2003 er otte mennesker fundet druknet i Aarhus Havn.

Nu er Aarhus Kommune i samarbejde med TrygFonden og Østjyllands Brandvæsen i gang med at sætte 50 nye selvlysende redningsstiger op, som skal forebygge drukneulykker.

- Den synlige sikkerhed, og det, at man giver folk en chance for at redde sig selv, har stor betydning, siger Lone Mossin, projektchef i Østjyllands Brandsvæsen til TV2 ØSTJYLLAND.

En af de nye redningsstiger ved Aarhus Havn.

Det er Østjyllands Brandvæsen som rykker ud, hvis ulykken er sket, og der er en, som er faldet i vandet.

- Hvis der sker ulykker, som ikke bliver opdaget, og en person er alene, så har de meget bedre mulighed for at redde sig selv med de her stiger, fortæller Lone Mossin.

Redningsstigerne har været testet i de seneste to år. I Aarhus har der været opsat 25 stiger ved åen og havnefronten - herunder Dokk1 og Navitas.

- Sammen med de redningskrandse som er sat op, så forbedrer det chancerne væsentligt for at blive reddet, fortæller projektchefen.

Lone Mossin er projektchef hos Østjyllands Brandvæsen.

- Havnefronten i Aarhus tiltrækker mange mennesker til vandet, men når flere mennesker færdes ved vandet, betyder det også, at der er større risiko for, at nogle falder i, og hvis uheldet er ude, er det vigtigt, at man har en reel mulighed for at komme op igen, siger René Højer, programchef i TrygFonden i en pressemeddelelse.

25 stiger har været testet i Aarhus ved og havnefronten. Nu kommer 50 nye stiger op. Foto: Aarhus Kommune/TrygFonden

Der vil også blive sat 64 nye synlige redningsstiger op ved Randers Havn.

- Hver dag færdes rigtig mange mennesker i og omkring Randers Havn, der jo er en bynær industrihavn med stor betydning for lokalsamfundet, siger René Højer i pressemeddelelsen.

Både i Randers og Aarhus har Trygfonden testet stigerne for at finde ud af, hvor meget de skal lyse op.

- Resultaterne er blevet brugt til at finjustere og færdigudvikle stigen, og sammen med Aarhus Kommune og Østjyllands Brandvæsen er vi nu klar til at opsætte 50 nye redningsstiger, som forhåbentligt vil bidrage til at skabe tryghed og forebygge drukneulykker, siger René Højer.

Det er tragisk, hver gang der sker et dødsfald med vand, og det skal man tage alvorligt. Finn Bruun Ravnsbæk, Projektchef, Aarhus Kommune.

Hvorfor ikke hegn?

Aarhus Kommune har tidligere sat hegn op ved Europaplads, da det viste sig, at der var brug for det på grund af sikkerhedsmæssige grunde, da cykelstien er meget tæt på åen.

- Det er tragisk, hver gang der sker et dødsfald med vand, og det skal man tage alvorligt, sagde projektchef i Aarhus Kommune Finn Bruun Ravnsbæk tilbage i december til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi kan ikke beskytte alle mennesker mod alt. Prøv at tænk, alle de steder vi skulle hegne ind. I Randers vil folk gerne kunne komme ned og kaste en fiskesnøre i vandet. Daniel Madié (C), bestyrelsesformand for Randers Havn.

I Randers vil man ikke sætte hegn op ved havnen, da det ville blive alt for omfattende.

- Vi kan ikke beskytte alle mennesker mod alt. Prøv at tænk, alle de steder vi skulle hegne ind. I Randers vil folk gerne kunne komme ned og kaste en fiskesnøre i vandet på cykelbroen, og på sydsiden ved Tronholmen er der lavet en træmole, hvor de unge mennesker kan hoppe i vandet for at svømme, fortæller Daniel Madié, som er bestyrelsesformand for Randers Havn og byrådspolitiker for Konservative.

Daniel Madié (C) er bestyrelsesformand for Randers Havn, og han mener, at stigerne er klart den bedste løsning.

De selvlysende er den klart bedste løsning, mener han.

- Stigerne er geniale, fordi folk skal kunne redde selv sig selv op, og det skal ske hurtigt, før redningstjenesten når frem, da der er strøm i havnen. Det er den bedste løsning, siger Daniel Madié til TV2 ØSTJYLLAND.

For mange falder i vandet

Ifølge TrygFonden sker en fjerdedel af alle drukneulykker i Danmark i havne – typisk hvor folk færdes alene, mens det er mørkt, og pludselig falder i vandet.

Tilbage i marts måned blev liget af Steffen Dam Jensen fundet i Aarhus Bugten. Han forsvandt omkring havnen 1. december 2018.

24-årige Nick Langkjær Hansen forsvandt efter en bytur den 29. januar 2017. Han havde været i byen med studiekammerater i Aarhus, og blev fundet død i havnen tre måneder senere.

Hvad det er, det er jeg sådan set ligeglad med, bare der bliver gjort noget, så der ikke er flere familier, der skal være uden deres børn. Christian Kaufmann Olsen, ven til druknede Nick Langkjær Hansen.

Nick Langkjær Hansen blev fundet i Aarhus Havn tre måneder efter, han forsvandt.

Dengang fortalte en af Nick Langkjær Hansens venner, at han håbede, der i det mindste blev gjort et eller andet for at forebygge, at det skete igen for andre.

- Hvad det er, det er jeg sådan set ligeglad med, bare der bliver gjort noget, så der ikke er flere familier, der skal være uden deres børn, sagde Christian Kaufmann Olsen, der var en af Nick Langkjær Hansens tætte venner til TV2 ØSTJYLLAND.

Christian Kaufmann Olsen mistede sin gode ven Nick Langkjær Hansen, som druknede i Aarhus Havn.

Gennemtestet i Aarhus og i det nordlige Sverige

Stigen er blevet gennemtestet over flere år. Den har blandt andet stået i en halv meter is i det nordlige Sverige i mere end et år for at se, hvordan det hårde vejr påvirkede den.

Vi er meget opmærksomme på, hvordan vi kan øge sikkerheden ved havnefronten, uden at vi sætter hegn op over det hele. Bünyamin Simsek (V), Rådmand, Teknikg og Miljø, Aarhus Kommune.

Resultaterne fra testperioden i blandt andet Aarhus er blevet brugt til at færdiggøre den, som nu opsættes i alt syv steder i Danmark.

Rådmand i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune Bünyamin Simsek (V) er glad for, at de kan øge sikkerheden ved havnen uden at skulle sætte hegn op over det hele.

Den robuste stige er synlig fra både vand og land, og nem at kravle op ad.

- Vi er meget opmærksomme på, hvordan vi kan øge sikkerheden ved havnefronten, uden at vi sætter hegn op over det hele. Et enkelt tiltag kan ikke stå alene, og derfor er vi meget glade for samarbejdet med Østjyllands Brandvæsen og TrygFonden og ikke mindst for, at vi nu får opsat yderligere 50 nye synlige redningsstiger langs havnefronten og på Aarhus Ø, siger Bünyamin Simsek, rådmand i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

