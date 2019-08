Østjyder peger på Ellemann som ny formand

Oven på den store nyhed om Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensens tilbagetræden som formand og næstformand i Venstre rejser spørgsmålet sig om, hvem der skal tage over.

I Østjylland er der enighed blandt to af partiets spidser.

Han har politisk talent, og næse for hvornår der skal sælges politik. Michael Aastrup Jensen (V)

Folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen afslører på Facebook, at han peger på den lokalt opstillede Jakob Ellemann-Jensen som formand og Inger Støjberg som næstformand.

- Det er nødvendigt, at vi får samlet de to fløje, der har været i Venstre gennem de seneste fem år, så vi kun har én. Jeg tror på, at Jakob Ellermann-Jensen kan samle partiet, siger Michael Aastrup Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Bedste politiske ordfører

Han roser samtidig Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen for deres store indsats for landets største borgerlige parti.

Et arbejde han tror på, at Jakob Ellemann-Jensen kan bygge videre på.

- Jakob er den bedste politiske ordfører, vi har haft i de 14 år, jeg har været i Folketinget. Han har politisk talent, og næse for hvornår der skal sælges politik, siger det randrusianske folketingsmedlem og fortsætter:

- Samtidig har han humor og forstår at sælge budskaber.

Fra flere sider i Venstres bagland peges der på Jakob Ellemann-Jensen som ny formand. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

Undgår intern borgerkrig

Et andet Venstre-medlem fra Randers, Jørgen Winther, der i dag sidder i regionsrådet i Region Midtjylland, peger også på Jakob Ellemann-Jensen.

- Han er en samlende figur og god til at lytte. Jeg tror på, at han er bedre til at inddrage flere til de politiske udspil end den afgående formand, siger Jørgen Winther til TV2 ØSTJYLLAND.

For at undgå en opslidende intern borgerkrig i partiet var det her det rigtige. Jørgen Winther (V)

For regionsrådsmedlemmet, der var en af de første til offentligt at kræve Lars Løkke Rasmussens afgang, er det både en sorgens og en glædens dag.

- Løkke er dygtig og har arbejdet hårdt for partiet, men sammen med Claus Hjort forsøgte han at sparke Kristian Jensen ud. For at undgå en opslidende intern borgerkrig i partiet var det her det rigtige, siger han.

Først tid til refleksion

Jakob Ellemann-Jensen selv, vil endnu ikke afsløre, om han har tænkt sig at gå efter magten i partiet.

Det siger han til pressen efter hovedbestyrelsesmødet i Venstre, hvor Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen trak sig.

- Vi har haft et hovedbestyrelsesmøde i dag, som har været svært for os alle sammen, siger han.

- Vi står i en svær situation. Vi er følelsesmæssigt meget påvirket af det. I dag har vi brug for at være det. Det her kalder på refleksion og omtanke, for vi skal videre og vi skal videre sammen.

Nu må Venstre samle sig om en ny høvding. Den person som hele partiet kan samles om og som kan hele sårene er @JakobEllemann Der forestår ham en stor opgave. Alle Venstrefolk bør hjælpe ham dermed. — Søren Pind (@sorenpind) August 31, 2019

Tak til @larsloekke og @Kristian_Jensen fordi I lytter til vores tillidsfolk - og ikke mindst TAK for jeres indsats for @venstredk gennem mange år. For mig er der ingen tvivl, at @JakobEllemann bør være @venstredk s næste formand. Han kan samle partiet og bringe os videre. #dkpol — Jacob Jensen (@jacobjensenMF) August 31, 2019

Kan gå i fars fodspor

Det er på Venstres landsmøde den 21. september, medlemmer skal beslutte, hvem der skal være Venstres næste formand.

Hvis Ellemann ender med at stille op og derefter bliver valgt, vil han gå i sin far Uffe Ellemann-Jensens fodspor.

Fra 1985-1998 sad han som formand for Venstre.