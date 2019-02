Nyt forsøg: Idrætsbørnehave skal lege håndbold

Børnene skal ikke spille men lege håndbold. Det er en del af et nyt samarbejde mellem Hadsten Håndbolds Trille Trolle og Idrætsbørnehuset Bavnehøj, der i dag blev sat i gang.

- Det er legen, der er i fokus. Håndbolden skal nok komme senere hen, fortæller Simon Buus Olsen, der er koordinator i håndboldklubben.

De ville gerne have noget leg og bevægelse ved siden af pædagogikken i deres børnehave, og det kunne vi tilbyde Simon Buus Olsen, koordinator, Hadsten Håndbold

Det nye forsøg åbner dørene for børnehaven hver anden tirsdag, hvor håndboldklubben stiller udstyr og hal til rådighed.

- De ville gerne have noget leg og bevægelse ved siden af pædagogikken i deres børnehave, og det kunne vi tilbyde. I dag har vi selv en træner på, ellers er det pædagogerne, der står for det, fortæller Simon Buus Olsen.

Langvarig begejstring

Aase Andersen, der er daglig leder i børnehuset, er glad for at være en del af det nye samarbejde.

- Børnene får bevægelsesglæden, de er sammen om noget og imiterer hinanden. På den måde får de læring og udvikling, fortæller hun.

Vi ser tydeligt, at hvis børnene får bevægelsesglæden, så kan det være, de bliver en del af idrætslivet, når de bliver ældre Aase Andersen, daglig leder, Idrætsbørnehuset Bavnehøj

Formålet med projektet er også, at børnenes begejstring for håndbolden vil fortsætte hele livet.

- Vi ser tydeligt, at hvis børnene får bevægelsesglæden, så kan det være, de bliver en del af idrætslivet, når de bliver ældre, fortæller Aase Andersen.

Og hvem ved, om børnene en dag kan være med til at sikre endnu en dansk guldmedalje i håndbold.

I dag er første gang Idrætsbørnehuset Bavnehøj er i hallen til Trille-Trolle-træning

Kører indtil sommerferien

Trille Trolle håndbold for de 2-8 årige og deres forældre er et tiltag, der begyndte i 2014. I dag har klubben over 100 medlemmer.

Det nye forsøg kører indtil videre ind til sommerferien, men både håndboldklubben og Idrætsbørnehuset Bavnehøj håber at kunne bygge videre på samarbejdet efterfølgende.

- Vi håber at kunne køre det mere fast derefter. Lige nu er det et forsøg, og forhåbentlig bliver det en succes, fortæller Simon Buus Olsen.

Mødes hver lørdag

I december var TV2 Østjylland forbi VestjyskBANK Arena i Hadsten, hvor Trille Trolle holder til hver lørdag. Træner Louise Dolmer Mejlby fortalte dengang, hvordan håndbolden og legen forenes.

- Vi vælger nogle øvelser, som lugter lidt af håndbold. Jeg tror ikke, de tænker, at nu går vi i gang med at træne håndbold. Vi øver os i at drible, men klædt ud som en leg, fortalte hun.

For veninderne Signe og Ida, som begge er seks år gamle, har Trille Trolle-træningen både givet dem nye venner og lært dem en masse.

- Man skal være stærk og modig, siger Ida.

- Og man kan få medaljer, fortæller Signe.