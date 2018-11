Natasja tog et billede af Julie i smug – nu siger hun undskyld

- Lad være med at tage billeder af mig i smug!

Sådan lød et opråb fra Julie Kvelland, efter hun havde oplevet endnu en gang at blive taget billede af.

Julie Kvelland var dårlig tilpas på en togtur tirsdag og havde forsøgt at finde et klapsæde, så hun kunne sidde i fred. Men hun oplevede, at der blev taget et billede af hende. I smug.

Bagefter fik Julie Kvelland billedet tilsendt af en person, der havde set det på Snapchat.

Så fik hun nok. Julie Kvelland skrev ud på Instagram og bad om, at der ikke blev taget flere billeder af hende.

- Hvis de vil have et billede af mig, så spørg først. Kom og snak med mig, det vil jeg meget hellere, sagde Julie Kvelland til TV2 ØSTJYLLAND onsdag.

Undskyld

Men nu har kvinden, der tog billedet i toget, stillet sig frem. Med en stor undskyldning.

- Jeg er rigtig ked af, at jeg har gjort det, og det har fået mig til at tænke over det, siger Natasja Audrey Abigail til TV2 ØSTJYLLAND.

Natasja Audrey Abigail kan sagtens sætte sig i Julie Kvellands sted.

- Jeg er selv i min fortid blevet mobbet rigtig meget. Jeg har selv lidt af angst og PTSD, så jeg ved, hvordan det føles. Derfor vil jeg rigtig gerne stå frem og tage det ansvar, som det kræver. Det er det, jeg gør nu, siger Natasja Audrey Abigail.

Var nysgerrig

Julie Kvelland lider af en meget sjælden sygdom, der gør, at hun har meget tynde ben, mens fedtdepoterne sidder særligt på ryggen og halsen. Det har hun tidligere fortalt om til TV2 ØSTJYLLAND og i en dokumentar på DR3 har Julie Kvelland fortalt om hendes lidelse. Men den dokumentar havde Natasja ikke set.

- Så det var ren nysgerrighed og det var på ingen mulig måde dårlig intension overhovedet, siger Nastasja Audrey Abigail.

I dag, torsdag, tog Natasja og Julie et billede, de begge var med på.

I dag mødte de Julie Kvelland og Natasja Audrey Abigail så hinanden. Og det endte med flere kram – og en selfie.

- Jeg har kæmpe respekt for Nastasja står frem, og tager asvar for det hun har gjort. Det betyder rigtig meget for mig, og jeg ved nu at hun ikke har gjort det i nogen ond mening, siger Julie Kvelland.