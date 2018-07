Mysterie løst: Derfor står der kærlighedsskilte på Djursland

Hvad gør man, når man er kommet til at dumme sig i sit forhold – og fortryder?

Der kræver ikke andet end en lille køretur på Djursland, før man får svar på dette spørgsmål.

Det har været ugens store mysterium, at der står skilte med kærlighedserklæringer rettet mod en vis ”Helene” rundt omkring på det sydlige Djursland på strækningen mellem Egens Havhuse og Kolind.

Fra tirsdag begyndte der at dukke forskellige mystiske skilte op med samme budskab – nemlig at Helene er den udkårne. Det så ud som om, at der var en person, der meget gerne ville have sin Helene tilbage.

På skiltene stod der for eksempel ”Elsker dig Helene”, ”Det er dig, jeg vil ha’”, ”Love you” og ”Din for evigt”.

Han skulle nok bevise, at jeg er den, han vil have, sagde han. Så han kom i kontakt med sit inderste kreative jeg, og fik lige pludselig en idé om, at han da skulle lave nogle skilte. Helene Søndergaard Skau

Lokalavisen har på dets facebookside delt en artikel, hvor der er en masse Helene'er, der er blevet tagget af deres venner og spurgt, om det er dem. Men der er ingen med navnet Helene, der har meldt sig.

Men med lidt flid lykkedes det TV2 ØSTJYLLAND at finde den rette Helene og med store grin fortalte hun kærlighedshistorien.

Hvor der er vilje, er der vej

Skiltenes bagmand er en Mogens Christensen Skau fra Kolind, som er gift og bor sammen med Helene Søndergaard Skau.

De har været sammen i 18 år, men det seneste halve år begyndte det at gå ned ad bakke, og de fik problemer i parforholdet.

Da Helene ikke syntes, det blev bedre, fik hun til sidst nok og sagde, at hun ikke ville være sammen med Mogens længere. Og netop de ord fik gang i hans indre alarmberedskab.

- Det skulle jeg bare ikke bestemme. Han skulle nok bevise, at jeg er den, han vil have, sagde han. Så han kom i kontakt med sit inderste kreative jeg og fik lige pludselig en idé om, at han da skulle lave nogle skilte. Så han gik ellers i gang med at lave dem, skrive kærlighedserklæringer på dem og sætte dem op på en strækning fra Egens Havhuse til Kolind, siger Helene Søndergaard Skau.

Mogens gav aldrig op! Foto: Øxenholt foto

Endnu et bump på vejen

Fra og til arbejde kører Helene altid på den samme rute, men da hun tirsdag eftermiddag kørte hjem fra arbejde igen og Mogens havde været i gang med sætte skilte op hele dagen, skete det, der ikke måtte ske. Mogens glædede sig til at se Helenes ansigt og spurgte hende med julelys i øjnene, da hun åbnede hoveddøren: ”Nå, hvad synes du så?”

Mogens havde sat fem skilte op. Foto: Øxenholt foto

Med forvirring i ansigtet spurgte Helene tilbage: ”Hvad jeg synes? Hvad mener du?” Og da vidste Mogens, at hun netop ikke havde set hans kærlighedserklæringer. Helene havde nemlig lige netop denne tirsdag valgt at køre en lidt anderledes rute hjem fra arbejde.

- Du skal lige på en lille køretur med mig, sagde Mogens straks og så måtte en lettere forvirret Helene sætte sig ud i bilen endnu engang.

Og de levede lykkeligt til deres dages ende

Da hun så det første skilt på ruten, fik hun et sus i maven. Hun kunne ikke forstå, at han kunne være så romantisk og kreativ. Han havde sat fem skilte op på den rute, han vidste, at hun oftest kørte på hjem fra arbejde.

Jeg blev helt paf. Jeg græd og grinte skiftevis, og der vidste jeg bare, at han oprigtigt var ked af det, og han var tilgivet med det samme. Helene Søndergaard Skau

- Jeg blev helt paf. Jeg græd og grinte skiftevis, og der vidste jeg bare, at han oprigtigt var ked af det, og han var tilgivet med det samme. Jeg har aldrig oplevet noget så romantisk før, og det har mine veninder heller ikke. Jeg elsker ham så højt, og vi har det godt sammen nu. Fortiden er glemt, og nu er vi bare nyforelskede, siger Helene.

Helene fortæller, at det har gjort deres forhold meget stærkere, men at skiltene er gået viralt på Facebook og gennem medierne, er kommet meget bag på dem begge.

- Det er vi meget ydmyge over. At vores historie glæder så mange, er vi rigtig glade for, siger hun.

Nu lever Mogens og Helene på kærlighed og kildevand!

