Musik og piller: Plejecenter opfinder ny alarm

Christa Dumanski tager piller klokken otte. Så skal hun igen klokken halv elleve. Næste gang klokken et. Så klokken halv fire, klokken seks, klokken halv ni og så igen klokken elleve. Det er vigtigt, at hun altid får medicinen på det helt rigtige tidspunkt.

- Hvis jeg ikke lige får taget min medicin, så får jeg det meget dårligt. Men musik-alarmen gør, at jeg så godt som aldrig glemmer det, siger Christa Dumanski, der lider af Parkinsons sygdom.

Læs også Mor til retarderet barn: Hjælp min søn ved at ringe med klokken

Et plejecenter i Horsens har nemlig opfundet en særlig alarm, der spiller musik, når en patient skal have medicin. På den måde glemmer personalet ikke doseringerne, selvom de kan have travlt.

Melodien er dejlig. Så bliver jeg glad, og jeg synger også med, når jeg kan. Christa Dumanski, Parkinsons-patient

- Vi havde en snak om, hvordan vi bedst huskede Parkinson-medicinen, fordi vi havde seks, der skulle have på forskellige tidspunkter. Og så snakkede vi på, at vi gerne ville huskes på det elektronisk. Og så fandt vi frem til, at det skulle være musik, siger Helle Hermansen, der er social- og sundhedsassistent på Ceres Centrets daghjem i Horsens.

Parkinson-patienterne skal have medicin mange gange i døgnet, og ligesom de fleste af os ikke gider høre på vores alarm om morgenen særlig længe, kan det være rart for patienterne, at det ikke er en almindelig, irriterende alarm, der går af hele tiden.

Pillemedicin kan lyde ganske overskueligt, men når man skal have det syv gange i døgnet, kan det godt være noget af en tålmodighedstest.

- Det betyder meget, at det er musik og ikke bare et bip, for det giver noget livsglæde. Så kan vi synge lidt med, i den ellers lidt alvorlige sygdomssituation, siger Helle Hermansen.

Den holdning til musik-alarmen kan Christa Dumanski, der har levet med sin sygdom siden 2007, godt nikke genkendende til.

- Melodien er dejlig. Så bliver jeg glad, og jeg synger også med, når jeg kan, siger den 75-årige kvinde.

Bag de påmindende toner står en af social- og sundhedsassistenterne på daghjemmet, der syntes, at den klassiske alarmlyd var en anelse irriterende. Men daghjemmet ville nu ikke helt undvære påmindelserne, og derfor blev musik-alarmen løsningen.

Læs også Efter dødsbrand: Norddjurs vil sikre plejecentre

- Vi er ikke glemsomme, men vi har en travl hverdag med mange bolde i luften. Det her giver en sikkerhed i, at vi husker det, siger Helle Hermansen.

Og det er bestemt en god ting at sikre, at de husker medicinen. For selvom højtalerne synger, at ”det vil McArine sgu da ski’e på”, så er det nemlig vigtigt for Christa Dumanski, at hun husker pillerne.