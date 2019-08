Mor i chok: Kommune vil ansætte dagplejer uden erfaring med børn

For at blive dagplejemor i Odder Kommune, behøver man ikke have at have erfaring med børn.

Sådan skriver kommunen i et stillingsopslag på deres hjemmeside.

Det fik Henriette Hornshøj til at lave et opslag på Facebook, hvor hun sætter spørgsmålstegn ved, hvordan kommunen kan søge en dagplejer, hvor erfaring med børn ikke er et krav.

- Som mor blev jeg chokeret og ked af det. Jeg tænkte, at det måtte være en fejl, siger Henriette Hornshøj fra Odder, der er mor til to.

Herunder ses Henriettes opslag på Facebook, som har skabt stor debat. Flere sammenligner det med at være kørelærer uden erfaring inden for biler og trafik.

I stillingsopslaget skriver Odder Kommune blandt andet, at jobbet som dagplejer er et selvstændigt og udfordrende arbejde.

- Det giver ikke mening. Hvis arbejdet er selvstændigt, kræver det jo også erfaring. De modsiger sig selv i opslaget. Det er ikke som at være pædagogmedhjælper i en børnehave, hvor du har støtte fra de uddannede pædagoger, siger Henriette Hornshøj, der selv er uddannet pædagog.

Man kan godt have talent, uden at have erfaring

Jeanette Dalum er dagtilbudsleder i Odder Kommune og har ansvaret for opslaget.

Hun mener ikke, at en dagplejer nødvendigvis behøver at have erfaring med børn.

- Man kan godt have talent for arbejdet uden at have erfaring med børn, siger Jeanette Dalum.

Men det giver Henriette Hornshøj ikke meget for.

- Hvis du ikke har erfaring med børn, ved du ikke, om du har talent for at tage dig af dem, siger hun.

Jeanette Dalum fortæller, at de har en efterfølgende ansættelsesprocedure, som de ansætter efter, herunder helt klare pædagogiske retningslinjer.

Det skal ifølge hende sikre, at den mulige dagplejer er den rigtige til jobbet.

- Vi kigger blandt andet på, hvordan kemien er. Vi ser på, om de kan holde til at have en 48timers arbejdsuge, og om de kan arbejde alene. Og så skal de have et hjem, der er egnet til at modtage børn, siger Jeanette Dalum.

Flere eksempler i medierne

Odder Kommune har ikke børn med indover ansættelsesforløbet, men vurderer ifølge Jeanette Dalum personens kompetencer ud fra flere grundige samtaler, og de er også ude og kigge på hjemmet.

Desuden har kommunen ifølge Jeanette Dalum en tilsynsførende, som sikrer kvaliteten af dagplejerne. De følger de ansatte særligt meget i starten.

Men det ændrer ikke på Henriette Hornshøjs bekymringer.

- Vi har set flere eksempler i medierne, hvor personer, der ikke har erfaringer med børn, ikke kan læse børnenes signaler. Man skal have en vis indsigt i børns udvikling, siger hun.

Jeanette Dalum påpeger overfor TV2 ØSTJYLLAND, at Odder Kommune ikke har ansat nogle dagplejere, der ikke har haft erfaring, i den tid hun har stået for ansættelsen.

Svært at lokke folk til dagplejen

Hun siger også, at det er en nødvendighed at skrive i opslaget, at erfaring ikke er et krav, fordi det er svært at lokke folk til dagplejen.

- Det handler om at trække nogen til, der gerne vil være dagplejer, siger Jeanette Dalum.

Selvom jobopslaget vækker vrede blandt borgerne i Odder, har kommunen fulgt reglerne.

Der kræves ifølge Børne- og Undervisningsministeriet ingen uddannelse for at blive dagplejer, og man ansætter ud fra personlige kvalifikationer.

Det er altså op til kommunen at vurdere, om personen er egnet som dagplejer.