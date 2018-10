Mistede far til kræft: Nu laver de Fuck Cancer-armbånd

Tro, Håb, Kærlighed og Fuck Cancer. Det er navnene på de perlearmbånd, som 15-årige Magne Romby og 12-årige Asger Romby laver og sælger for at støtte op om Knæk Cancer.

Læs også Max sov 17 timer i døgnet: Hans mor gav ham livet tilbage

Brødrene mistede deres far, Lars Romby, for 15 dage siden, da han døde af hjernekræft. Mens deres far var uhelbredeligt syg, begyndte drengene at lave armbånd og samle pengene ind.

Alt den kærlighed, de havde til deres far, den lægger de over i de armbånd. Lone Hyberts Romby, Mor til Magne og Asger

- Der er mange, der bestiller rigtig mange armbånd. Vi kan lige følge med, men vi får lidt hjælp af mor og venner og familie, siger Magne Romby til TV2 ØSTJYLLAND.

Og besøgene fra venner og familie hjælper med mere end armbåndsproduktion.

- Der har været meget familie og venner forbi og støttet drengene i den her tid, og de har siddet omkring bordet og snakket. Den mulighed for at snakke så meget om deres far gør, at nogle ting måske blive nemmere på sigt, siger Lone Hyberts Romby, der er mor til drengene.

Armbåndenes farve har hvert et budskab og et navn. Det gule hedder for eksempel Kærlighed.

Armbåndene kommer i fire farver med dertilhørende navne. Den blå hedder Tro, den grønne er Håb og gul er Kærlighed. Den røde hedder Fuck Cancer.

- Man skal tro på sig selv, man skal håbe på, at man bliver rask, og så skal man huske at elske dem, man kan, mens man kan. Og så Fuck Cancer, den giver sig selv, siger Asger Romby.

Pengene skal knække cancer

Armbåndene har vist sig at være ganske populære. Efter et Facebook-opslag blev delt flittigt, er bestillingerne fra både bekendte og fremmede væltet ind. Det er lykkedes drengene at samle hele 24.700 kroner ind.

- Jeg er super stolt. Jeg synes, det er helt fantastisk, det engagement, de lægger i det. Og baggrunden for det gør mig selvfølgelig også rigtig glad og rigtig rørt. Alt den kærlighed, de havde til deres far, den lægger de over i de armbånd, siger Lone Hyberts Romby til TV2 ØSTJYLLAND.

Med armbåndene følger en håndskrevet besked.

Knæk Cancer-ugen på TV 2 starter søndag den 21. oktober, og når det kulminerer i indsamlingsshowet lørdag den 27. oktober, donerer drengene pengene til det gode formål, når TV 2 ringer til dem.

- Vi håber, det kan give mere fokus på sygdommen. Jeg tror, det gør en forskel, siger Magne Romby.

- Jeg er super stolt. Jeg synes, det er helt fantastisk, det engagement, de lægger i det. Og baggrunden for det gør mig selvfølgelig også rigtig glad og rigtig rørt. Alt den kærlighed, de havde til deres far, den lægger de over i de armbånd, siger Lone Hyberts Romby.

Læs også 11-årige Lucas fik kræft: Perlekæden hjalp

Selvom deres far tabte kampen til kræften, så håber brødrene på, at de med deres indsats kan være med til at gøre en forskel for andre kræftpatienter.