Mindre afbrændt kul og mere grøn energi: Det går den rigtige vej

Hos solcellefirmaet Viva Energi er stemningen god. Vedvarende energi skyder nemlig frem, og samtidig falder forbrændingen af kul støt.

Det er en god forretning at være solcellesælger i dag.

- Det, synes vi selvfølgelig, er positivt. Vi lever af at lave grønne solcelleløsninger til folk, så vi synes da, det er vældig dejligt, at folk har fået øjnene op for, at der er rigtig god økonomi i at sætte solceller op, siger Rasmus Andersen, der er salgschef hos Viva Energi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Forbruget af den grønne energi steg med 11 procent sidste år, mens kulforbrændingen ifølge Energistyrelsen er faldt med en fjerdel.

Der bliver løftet i flok

Ifølge Energistyrelsen udleder hver eneste aarhusianer et ton mindre CO2 årligt. Og de tal gør det svært at klage for Energi-, forsynings- og klimaministeren.

- Det er jeg rigtig stolt over. Det er godt for vores klima, det er godt for udledningen af vores CO2, og det er også super godt for luftforureningen i Aarhus, siger Lars Christian Lilleholt (V).

Hos Viva Energi glæder de sig over, at flere bruger grøn energi.

En af årsagerne til fremgangen i Smilets By er, at Studstrupværket er stoppet med at fyre med kul. Det går altså den rigtige vej med at skabe en mere CO2-venlig by.

Selvom de store kraftværker vejer tungt, når det gælder klimaet, er også den enkelte borger med til at forbedre miljøet.

- Folk har fået øjnene op for, at vi for eksempel med den sommer, vi har haft i år, at der måske er ved at ske et eller andet med klimaet. Derfor er de interesserede i at hjælpe klimaet, siger Rasmus Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Energi-, forsynings- og klimaministeren forventer, at udviklingen fortsætter.

- Målet er, at i 2030 skal alt kul være ude af den danske energiforsyning, og det går rigtig, rigtig godt, siger Lars Christian Lilleholt (V).