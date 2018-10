Mand stjal dåseøl og gødning fra skur: Ville bare klippe hækken

Mandag fik en familie på Tranekær Vænge i Tranbjerg et noget uventet besøg.

- Vi får en anmeldelse 17.35 fra en kvinde, der bor på adressen. Hun har opdaget, at der står en mand ude i deres have med en hækkeklipper. Døren til skuret er åben. Hun løber ud for at høre, hvad han laver, siger Jakob Christiansen, der er pressekoordinator hos Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun har opdaget, at der står en mand ude i deres have med en hækkeklipper. Døren til skuret er åben. Jakob Christiansen, pressekoordinator, Østjyllands Politi

Her forklarer manden, at han bare er i gang med at klippe deres hæk.

Trods den venlige gestus, besluttede kvinden alligevel at kontakte Østjyllands Politi.

Læs også Tresporede motorveje skaber problemer: - Folk viser ikke hensyn

Plantegødning og syv dåseøl

Da en patrulje fra Østjyllands Politi kom til adressen undersøgte de et rum i den knallert, som manden havde parkeret på stedet. Her fandt de en flaske plantegødning og syv dåseøl, som den 28-årige mand fra lokalområdet erkendte at have stjålet fra skuret.

Han blev derfor sigtet for tyveri på stedet. Da han samtidig havde meget svært ved at forklare, hvor han havde knallerten fra, tog betjentene den med til stationen for at undersøge den nærmere.

- Han kunne ikke fremvise bevis for, at det er hans knallert, siger Jakob Christiansen.

Selv om den 28-årige hækklipper var noget beruset, var han ikke truende.

- Men det er selvfølgelig ubehageligt, når der står en fremmed mand i ens have og har taget ting, siger Jakob Christiansen.