Mand opdagede milliongevinst midt i børnehavefest

Fester i børnehaven er sjældent det, forældre ser mest frem til.

Men for en Lotto-spiller fra Aarhus Kommune blev en børnehavefest mandag væsentlig sjovere, da han midt i kaffen fandt ud af, at han var blevet millionær.

Læs også Ingeniør fik lys idé: Det specielle resultat giver flere fordele

Manden har vundet en milliongevinst, Millionærgarantien, i Lotto. Han vil gerne være anonym, men Danske Spil oplyser, at manden er i 30'erne og bor i Aarhus Kommune med sin kone og to børn.

Skælder medarbejder ud

Manden er alene med sine to børn, da telefonen ringer. Det er et nummer, der har ringet flere gange, uden at manden havde besvaret opkaldet.

Læs også Ikoniske King Kong brøler snart for sidste gang

Da en medarbejder fra Danske Spil siger, at manden er blevet millionær, får medarbejderen i første omgang skældud. Vinderen tror ikke på personen i den anden ende af røret.

- Men så bad han mig om at tjekke min konto. Da jeg tjekkede der, kunne jeg se, at den var god nok. Der stod en million kroner, siger vinderen til Danske Spil.

Om Millionærgarantien Hver uge trækker Danske Spil udover de syv vindertal lod om to milliongevinster. Det er disse ekstra gevinster, Danske Spil kalder Millionærgarantien.

Sandsynligheden for at vinde Millionærgarantien er 1 : 3,1 millioner. Kilde: Danske Spil

Indgår kompromis med søn

Manden ringer straks til sin sin kone og fortæller hende den gode nyhed, men der skal et screenshot af kontoen til for, at hun tror på ham.

Læs også Femårige Marco havde ingen venner: Nu har det hele ændret sig

Lotto-vinderens søn griber straks chancen og spørger, om han må få 5000 kroner. Det endte med et kompromis. Sønnen har fået 1000 kroner, så han kan købe en nyt controller til sin Playstation.

Som faldet fra himlen

Ud over lommepengene til sønnen, har manden stort set kun brugt penge på at betale gæld af.

Læs også Randers Regnskov vil også være med i elefantsag

Gevinsten har ikke desto haft stor betydning for vinderen og hans familie.

- Mandag morgen havde jeg lige siddet og kigget på regninger, og jeg kunne godt se, at det ville blive en ret streng måned. Vi mistede en del penge under finanskrisen og har noget restgæld, så nogle måneder er det meget svært at få tingene til at hænge sammen, forklarer vinderen og fortsætter:

- Men mandag eftermiddag var jeg så millionær. Gevinsten kunne ikke være kommet på et bedre tidspunkt. Det er som om, en byrde er blevet løftet fra mine skuldre og alting er lettere nu.

Her kan du se oddsene for at vinde en gevinst i de forskellige spil, Danske Spil udbyder.

Læs også Bager serverer 4500 petit fours: Fejrer kagedag på utraditionel vis