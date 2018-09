Mand blottede sine kønsdele for små drenge på tur med SFO

En mand blottede sig mandag for nogle mindre drenge på tur med deres SFO, men tirsdag aften er mandens identitet endnu ukendt.

Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Manden blottede sine kønsdele for drengene ud for et offentligt toilet ved Hørhaven i Højbjerg. Det skete omkring klokken 14.

- Vi har ikke fået nogle henvendelser, men det vil vi selvfølgelig gerne. Det kan være fra nogen, der har set en mand, der passer på signalementet, eller sågar nogen der ved, hvem det kan være, siger vagtchef Flemming Lau til TV2 ØSTJYLLAND.

Manden beskrives som:

40-45 år

Kraftig af bygning

Mørkt år

Sorte/grå skægstubbe

Iført sort jakke og blå jeans

Muligvis samme mand

I en sag, der måske er relateret til sagen fra Højbjerg, modtog Østjyllands Politi omkring klokken 16.30 mandag en anmeldelse om en mand, der sad ved springvandet i Mindeparken med blottede kønsdele.

Manden var iført grå trøje og blå jeans og havde en kasket på hovedet.

- Vi har ikke noget, der knytter de to sager til hinanden andet end adfærden, og at de to episoder finder sted tæt på hinanden både tidsmæssigt og geografisk. Vi kan ikke afvise, at det er samme person, men vi kan heller ikke bekræfte det, siger Flemming Lau til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis man har oplysninger, der kan hjælpe politiet, kan man kontakte politiet på telefonnummer 114.