M/F Issehoved fik folk til at fnise - det her skal den nye Samsø-færge hedde

Den skal ikke hedde Speaker-Allan.

Det var ellers det, som et flertal af befolkningen syntes, efter politikerne havde opfordret dem til at komme med forslag til et navn til den nye ekspressfærge mellem Sælvig og Aarhus. Men forslaget var formentlig en spøj, som Radio 24Syvs fiktive vært Kirsten Birgit Kretz Hørsholm stod bag.

Speaker Allan er en fiktiv karakter, som spilles af komponisten Allan Gravgaard Madsen i Radio24Syvs radioprogram Den Korte Radioavis. Han er speaker på introen til alle indslag i Den Korte Radioavis. Foto: Liselotte Sabroe - Ritzau Scanpix

Politikerne besluttede derfor sammen med Samsø Rederi at finde på et andet navn. Og økonomiudvalget er kommet frem til Lilleør. Det skal dog først endelig besluttes på tirsdag af byrådet.

Vi har renset alle tumpenavnene ud: Speaker Allan, Hitler og Kirsten Birgit. Carsten Kruse, direktør, Samsø Rederi

- Vi har renset alle tumpenavnene ud: Speaker-Allan, Hitler og Kirsten Birgit. Og så har vi valgt nogle ud fra nogle kriterier, f.eks. at ingen andre skibe skal have navnet i forvejen. Det skulle heller ikke være et royalt navn. Mange havde foreslået Mary, og så ville vi gerne, at det var et stednavn, siger Carsten Kruse, der er direktør for Samsø Rederi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Navnet faldt på Lilleør, da det er der, hvor Vikingerne beskyttede Aarhus i gamle dage.

- Lilleør er et sted i Stavns Fjord (på Samsø, red.), hvor man troede vikingerne holdt til med en flåde. Og det er en tradition på Samsø at opkalde færger efter stednavne, siger borgmester Marcel Meijer (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Færgen M/F Issehoved skulle også sejle mellem Aarhus og Samsø, men på grund af problemer med færgen blev den for dyr at drive.

Opsigtsvækkende stednavn

Da Samsø senest skulle have ny færge fandt foreningen også på et stednavn efter det nordligste punkt på øen: Issehoved. En lokal journalist døbte den senere M/F Issehoved, og så begyndte folk ellers at grine rundt omkring i landet.

Både borgmesteren og Rederiet regner dog ikke med, at det nye navn vil skabe samme opmærksomhed.

- Vi har også tænkt på, om nogle navne kunne misforstås, og vi synes, at Lilleør er et godt navn, siger rederiets direktør, der fortæller, at "Lille" også passer godt til færgen, der er mindre end den eksisterende mellem Hou og Sælvig, der hedder Prinsesses Isabella.

Borgmesteren tænker heller ikke, at det nye navn vil fremkalde lige så mange fjollede smil.

- Jeg håber selvfølgelig, at folk tager godt imod det. Det er et fornuftigt navn. Det vækker ikke opsigt på samme måde, siger borgmesteren.

Den nye færge skal sejle fra Sælvig på Samsø til Dokk1 i Aarhus, og det forventes, at den begynder at sejle i sommeren 2020.

Den kommer til at have samme farve som færgen mellem Hou og Sælvig, men så kommer en tegning af midgårdsormen til at være ved siden af navnet. Det er rederiets ide, lyder det fra borgmesteren.

Rederiets direktør fortæller, at det igen hænger sammen med Aarhus og Samsøs fælles historie fra vikingetiden.

Blandt andre navne, som var oppe at vende, var Samsø Ekspressen, Samsing1, Langør, Havfruen, Angantyr, Bifrost og mangle flere.