Efter sidste rundes 1-0-sejr i Aalborg har AGF særdeles gode kort på hånden i jagten på en plads i Europa.

Lykkes det at holde AaB til minimum uafgjort søndag aften, er De Hviie klar til mødet med Randers FC eller Sønderjyske, hvor det over to kampe gælder pladsen i Europa League-playoff finalen.

Kampen begynder kl. 18. Følg opgøret LIVE her: