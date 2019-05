Sådan vil letbane-direktør sikre tog til tiden efter kaotiske dage

Det har (heller) ikke været nemt at være pendler med Aarhus Letbane de seneste dage.

Det første tog på den nye strækning Aarhus-Grenaa kørte rettidigt tidligt tirsdag morgen, men siden da er stort set alt gået galt. Problemerne på Grenaa-strækningen har i høj grad smittet af på Odder-strækningen.

Fredag har der også været mange forsinkelser på de ensporede strækninger, oplyser pressechefen hos Aarhus Letbane, Jens Velling, til TV2 ØSTJYLLAND.

I Mårslet skulle man fredag morgen og formiddag lede længe efter et letbanetog, og pendlernes tålmodighed er ved at være opbrugt.

- Den kommer stort set altid for sent. Da jeg skulle hjem fra skole i går, ventede jeg halvanden time på et tog, siger pendler Simon Bermann Palmø fra Mårslet.

Der skal værre færre af denne slags meddelelser fremover, lyder det fra direktør for Aarhus Letbane.

Færre tog en del af løsning

Administrerende direktør for Aarhus Letbane Michael Borre håber, at pendlerne vil være tålmodige lidt endnu og siger, at selskabet nu vil tage forskellige tiltag for at sikre en bedre drift.

Det skal blandt andet ske med halvtimesdrift mellem Aarhus H og Mårslet i stedet for kvartersdrift.

- Vi reducerer driften for at løre stabilt. Det er bedre, at passagerene kan se, at der kommer et tog om 20 minutter, end et om 10 minutter, som så ikke kommer, siger Michael Borre til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Vi har også fjernet myldretidstogene på Grenaa-banen. Det giver mere plads til krydsningsstationerne.

Der var store forhåbninger, da pendlere tidlig tirsdag morgen tog med det første tog på på den nye strækning Aarhus-Grenaa.

Letbanen - nu med guider

Aarhus Letbane vil også finde og udbedre tekniske fejl i bom- og signalanlæg og øge bemandingen i letbanens kontrolcenter.

Informationen til kunderne skal styrkes med flere medarbejdere, herunder guider på Aarhus H og Lystrup Station.

Slutteligt opdateres IT-systemerne. Det skal sikre, at passagerinformationen i højere grad kan live-opdateres. Aarhus Letbane forventer, at opdateringen af IT-systemerne vil blive udført i løbet af juni måned.

Pendler Simon Bermann Palmø fra Mårslet håber, at de forskellige tiltag vil gøre en forskel.

Han skal i den nærmere fremtid i praktik, og han frygter, at praktikstedet vil fratage ham løn, hvis han kommer for sent.

- Så bliver jeg nødt til at finde en anden form for transport, lyder det.

Ude af drift - et skilt, pendlere med Aarhus Letbane er vant til at se.