Lars sælger gadelamper i Dubai

Solen skinner på Lars Nørgaard Bjørn og ikke mindst på hans lamper. Her i foråret er 800 lamper fra Egå nord for Aarhus sat op i Dubai. Lamperne drives af solenergi, og det er derfor ikke nødvendigt at grave kabler ned for at få lys i den natmørke ørkenstat.

Efter en lang dag med solskin, lyser danske gadelamper op i den arabiske ørken.

Når designet tilmed er stilrent dansk, og kvaliteten har vist sig at være god, så er vejen banet for Lars Nørgaard Bjørns østjyske erhvervseventyr.

Lars Nørgaard Bjørns firma Suncil holder til i Egå, og snart vil en del af produktionen også foregå i Australien og USA.

Bæredygtigt lys

Frem for alt er de soldrevne gadelamper bæredygtige og med til at redde lidt af verden, da de ikke bruger fossile brændstoffer.

- Vi er helt vildt stolte over at være med til skabe ændringer, der rækker generationer frem, siger Lars Nørgaard Bjørn.

- Vi lader olien blive nede i jorden, vi bruger den sol, der er en uudtømmelig kilde og laver "grøn" belysning på steder, hvor der ikke har har været lys før.

Kunderne til Suncils produkter kommer især fra de arabiske lande samt USA og Australien.

Et mini-Studstrupværk der giver liv

Ud over at give lys bliver lamperne også brugt til at give energi til opladning af telefoner og elcykler:

- Masterne er som et mini-Studstrupværk, der også kan bruges til wi-fi og kameraovervågning, siger Lars Nørgaard Bjørn, der også fortæller, hvordan en af hans lamper gav ny aktivitet i Nigeria: Da natten faldt på, og det sædvanlige mørke blev erstattet af lys, gik der ikke lang tid, før den første gadesælger satte sig ved foden af lampen. Kort efter begyndte en hel lille by at skyde op omkring den enlige lampe..

Også sollamper i Danmark

Selvom den lange mørke vinter herhjemme kan være en udfordring for Suncils lamper, så kan man dog finde lamperne rundt omkring.

- Flere kommuner køber vores produkter og sætter dem op ude på landet ved busskure og venterum. Så er der lys, så føler man tryghed, og man kan se, at der står nogle ved stoppestedet, fortæller Lars Nørgaard Bjørn.

Suncils sollamper giver tryghed i byer og på landet og er dermed med til at leve op til Verdensmål nr. 11.

Verdensmålene baner vejen

Især i det seneste år har Suncil mærket, hvordan FN's Verdensmål er blevet et pejlemærke for regeringer, kommuner og organisationer:

- Der er en klar vision om, at man vil gerne Go Green. Det kan vi mærke, og det er en kæmpe hjælp til, at vi kan få solgt vores produkter, fortæller Lars Nørgaard Bjørn.