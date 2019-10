Landsret skærper straf til sextiltalt psykolog: - Det er en kæmpe sejr

I dag, onsdag, er der blevet sat det allersidste punktum i en spetakulær sag om en 58-årig mandlig psykolog fra Risskov, der er dømt for at have udnyttet sin position til at have sex med en klient.

I byretten lød straffen til manden på en måneds ubetinget fængsel og to måneders betinget. Her blev han samtidig dømt til ikke at måtte virke som psykolog i tre år. Den dom har landsretten nu skærpet.

Onsdag eftermiddag har dommeren i Vestre Landsret i Aarhus igen kendt psykologen skyldig og udmålt en straf på tre måneders ubetinget fængsel. Manden må efter den nye dom ikke virke som psykolog i fem år.

Det har været så sej en kamp, og det er en kæmpe sejr at stå her i dag. Jeg er helt vildt lettet. Jeg er allermest lettet over, at han fra i morgen ikke må have flere klienter. Forurettet

Det er en dom, som Dorthe Thorhauge, senioranklager ved Statsadvokaten i Viborg, er godt tilfreds med.

- Jeg er tilfreds med dommen. Han har jo fået skærpet sin straf efter min påstand. Det var det her, jeg gik efter, siger Dorthe Thorhauge til TV2 ØSTJYLLAND.

VIDEO: I august kunne vi fortælle, at en psykolog fra Risskov var sigtet for at have udnyttet sin position til at få sex med en klient. Nu har Landsretten skærpet hans dom.

Fire ud af seks dommere var enige i, at dommen skulle skærpes til 3 måneders ubetinget fængsel, og at psykologen skulle have frakendt sin ret til at udøve virksomhed som psykolog i fem år.

De to øvrige dommere mente dog, at dommen skulle skærpes yderligere, og at den dømte psykolog skulle have en straf på seks måneders ubetinget fængsel.

Dorthe Thorhauge er dog fortsat tilfreds med dommen.

- Jeg henviste til en lignende sag fra 2017, hvor en psykiater også fik 3 måneders ubetinget fængsel, og derfor mener jeg, at det er der, niveauet er, siger senioranklageren til TV2 ØSTJYLLAND.

Forurettet: Det er en kæmpe sejr

Den nu tidligere praktiserende psykolog er fundet skyldig i at have udnyttet sin klient i over en periode på cirka 4,5 måned.

Den forurettede meldte psykologen i marts 2017, men dengang var der ingen, der lyttede på hende eller troede på, at det hun anmeldte, havde fundet sted.

- Det har været så sej en kamp, og det er en kæmpe sejr at stå her i dag. Jeg er helt vildt lettet. Jeg er allermest lettet over, at han fra i morgen ikke må have flere klienter, og at han nu ikke kan gøre flere klienter fortræd, siger den forurettede til TV2 ØSTJYLLAND.

Som følge af tiltalen mod manden fratog den offentlige myndighed, som afgør klager over autoriserede psykologer, Psykolognævnet, ham autorisationen, så han ikke kunne virke som autoriseret psykolog. Det fremgår af en afgørelse på nævnets hjemmeside.

Kvinden blev udnyttet af psykologen i en periode på over 4,5 måned.

Psykologen kunne dog fortsætte som psykolg, selvom han ikke havde autorisation. Det har han også kunnet, siden byretten erkendt ham skyldig i februar i år.

- I byretten var jeg så paf over, at han kunne fortsætte med at praktisere. Selvom de kendte ham skyldig, har han kunnet skade klienter i et halvt år, og jeg er så glad for, at det er slut nu, siger den forurettede til TV2 ØSTJYLLAND.

TV2 ØSTJYLLAND er bekendt med den forurettedes fulde navn, men af hensyn til den forurettede, fremgår hun anonym i denne artikel.

"Kan komme videre"

Den forurettede er ikke blot lettede over, at hun nu ikke længere skal frygte, at andre klienter, bliver udsat for det samme, som psykologen udsatte hende for. Nu kan hun også sætte et endeligt punktum.

- Nu betyder det, at jeg kan sætte et punktum og komme videre. Det vil jo blive ved med at påvirke mig, men nu er kampen om retfærdighed endelig slut, siger den forurettede til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- I går besluttede jeg mig for, at jeg ikke vil skamme mig mere. Nu skal jeg bare videre, siger hun.

TV2 ØSTJYLLAND arbejder på at få en kommentar fra psykologens forsvarsadvokat.