Kvinde knivdræbt i Aarhus - underbo melder sig selv

Østjyllands Politi fik i nat kl. 01.15 et opkald via 112 fra en 53-årig mand, der oplyste, at han havde slået sin overbo ihjel på Engdalsvej i Brabrand.

Den røde nål på kortet viser, hvor Engdalsvej ligger, og ikke hvor selve gerningsstedet er.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Der blev sendt flere patruljer til adressen, hvor der på gaden blev fundet en 56-årig kvinde, der var dræbt af flere knivstik.

Den 53-årig mand, der er den formodede gerningsmand, var også på stedet, og han blev anholdt og kørt til politigården. Motivet for drabet er fortsat ukendt.

Undersøger stadig

Politiet har natten igennem været på gerningsstedet med flere patruljer og hundepatruljer, og gerningsstedsundersøgelsen er fortsat er igang.

Den dræbte kvindes pårørende er underrettet.

Den 53-årige mand forventes at blive fremstillet i grundlovsforhør torsdag. Nærmere information følger torsdag morgen/formiddag.

