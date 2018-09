Kim Larsen er død

Danmarks måske største musiknavn er afgået ved døden.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

'På vegne af Larsen-familien skal jeg med stor sorg meddele, at Kim Larsen i morges er sovet stille ind efter længere tids sygdom. Kim Larsen blev 72 år.

Kim Larsen var i sin sidste stund omgivet af sin kone Liselotte samt sine seks børn Pelle, Sylvester, Alice Eva, Molly, Hjalmer og Lui', skriver Kim Larsens impresario, Jørn Jeppesen, i pressemeddelsen.

Kim Larsen optrådte siddende, da han den 8. august gav koncert på Smukfest i Skanderborg. Foto: Helle Arensbak - Ritzau Scanpix

Kim Larsen måtte tidligere i år aflyse flere koncerter i Østjylland på grund af en kræftsygdom.

I sommer vendte nationalskjalden dog tilbage og spillede en anmelderrost koncert på Gammel Estrup, ligesom han optrådte ved årets Smukfest.

Medicintjek udviklede sig alvorligt

Det blev offentlig kendt, at Kim Larsen var syg, da han den 19. december blev indlagt på Odense Universitetshospital.

I første omgang lød meldingen, at indlæggelsen skyldtes komplikationer i forbindelse med noget ny medicin, og at situationen ikke var alvorlig.

Kim Larsen har gennem flere årtier været en af Danmarks mest folkekære kunstnere. Foto: Sophia Juliane Lydolph - Ritzau Scanpix

Det endte dog med en prostatakræftdiagnose. Det fortalte Kim Larsen i en kort besked til sine fans på Facebook, hvor han samtidig afslørede, at bandet måtte aflyse en lang række koncerter.

- Jeg undskylder mange gange overfor både publikum og arrangører. Jeg er ved at blive en gammel nar, og meget imod min vilje har jeg måttet indse, at jeg har brug for ekstra tid til at komme i spilleform igen. Men jeg regner bestemt med at være klar til sommer, lød det fra Kim Larsen.

- Det er en lortesygdom

Kim Larsens udmelding fik et utal af fans til at skrive, at han bestemt ikke havde noget at undskylde for.

Hilsnerne strømmede ind til både hovedpersonen selv og hans søn, Hjalmar Larsen, der beroligede fans med at skrive, hvor stærk hans far er.

- Min far er den sejeste mand, jeg kender, og selvom det er en lortesygdom, kommer det stille og roligt til at gå den rigtige vej. Vi ser positivt på det, og han vender helt sikkert stærkt tilbage, lød det fra sønnen, der selv er musiker.

Hjalmar Larsen fik desværre ikke ret i sin profesi, og Danmark er nu en stor kunstner fattigere.

Kim Larsen har siden 1970'erne været kendt som en af de mest populære kunstnere i Danmark nogensinde og har solgt millioner af plader. Foto: Ida Guldbæk Arentsen - Ritzau Scanpix