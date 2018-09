Kattegatcentret: Skrækscenarie truer vores fremtidige eksistens

Uventet. Sådan beskriver Helle Hegelunds sin første tanke, da Kattegatcentrets lovning på 20 millioner kroner ikke længere var med i Norddjurs Kommunes budget for 2019.

- Vi er bekymrede, og vi ville være kede af, hvis vi ikke kommer med i den endelige budgetaftale, siger Helle Hegelund, der er direktør for Kattegatcentret.

Turistattraktionen går med store udvidelsesplaner i form af et nyt pingvincenter, en bedre skoletjeneste og generel renovering.

Til sammen har Realdania og AP Møller Fonden tildelt 25 millioner kroner til projektet, men pengene er afhængige af, at kommunen også selv spytter i kassen.

- Lad os ikke håbe, vi ender med, at kommunen ikke finder pengene til os, for så vil vi være ude i et uvist farvand, siger direktøren.

I maj 2018 købte Kattegatcentret en ny sandtigerhaj.

I et høringssvar skriver bestyrelserne bag Kattegatcentret det mere ordret:

'På kort sigt vil en udsættelse af Masterplanen koste Kattegatcentret dyrt i form af forøgede udgifter til vedligehold og manglende entreindtægter', står der, inden sætningen sluttes med:

'Dette kan reelt true Kattegatcentrets fremtidige eksistens.'

Borgmester: Der skal findes en løsning

Høringssvaret er nået frem til borgmester Jan Petersens (S) skrivebord.

- Kattegatcentret er en kæmpe turistattraktion i vores kommune, som generer arbejdspladser og omsætning i hele lokalområdet, så vi må finde en løsning, så deres masterplan kan fortsætte.

Men kan det ikke være svært at give penge til et pingvincenter, når I samtidig debatterer skolelukninger?

- Det er fyldt med dilemma at lave næste års budget, men vi skal heller ikke ødelægge det, som på lang sigt kan skabe vækst. Vi skal ikke slå indtægtsgrundlaget væk, fordi det i forvejen er småt her i kommunen, siger Jan Petersen.

Direktør tror på løsning

Indtil videre arbejder Kattegatcentret ikke med en plan B for, hvad der skal ske, hvis samtlige 20 millioner kroner fra kommunen forsvinder.

- Vi har blot beskrevet for politikerne, hvilken situation vi står i, så de kan tage det med ind i deres overvejelser, siger Helle Hegelund, der tiltrådte som direktør sidste år.

Men hvad gør I, hvis I ikke får pengene som lovet fra kommunen?

- Masterplanen, hvor pingvincentret indgår, har vi arbejdet efter i flere år, så det vil være en helt ny situation, som vi ikke har taget stilling til endnu, siger hun og slutter:

- Høringssvaret beskriver et skrækscenarie, men hvis det helt uforventeligt skulle ske, at pengene ikke kommer, så må vi lave en ny udviklingsplan. Vi er nødt til at forny os som attraktion for at blive ved med at få turister hertil.