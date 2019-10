Jonatan blev kun 25 år - nu oplever hans mor endnu en regering svigte

Det er sket igen. For X'ende gang.

Politikere i valgkamp lover mange penge til at løfte psykiatrien, hvorefter de samme politikere tilsyneladende glemmer deres løfter efter valgkampen.

Denne gang er det socialdemokraternes tur. Mette Frederiksens tur.

- Vi vil som en del af vores økonomiske politik afsætte en halv milliard til psykiatrien. Jeg ved godt, det lyder af mange penge, og milliarderne fyger i luften i denne her valgkamp.

Sådan lød det fra Mette Frederiksen under valgkampen.

Det kan tyde på, at milliarderne er føget væk et sted på turen til statsministerposten.

"I de to år hvor Jonatan ofte har været indlagt, har jeg set et nedsmeltet system. Der er kun medicin og tvang. Ikke nok sengepladser. Ikke nok tid til samtale." Jonatan Heide Beckers, Linda, stod i 2017 frem med sin historie.

Socialdemokrat: Man kan godt bruge ordet løftebrud

Der er således ikke fundet plads til psykiatrien i regeringens finanslov for næste år. Der er ikke nye bevillinger på vej til området i 2020.

Det bekræfter folketingsmedlem for Socialdemokratiet Camilla Fabricius til TV2 ØSTJYLLAND.

Socialdemokratiet fremlagde før valget en 10-årig-psykiatriplan med 11 punkter, men der er ikke sat penge af til den, og det er uvist, hvornår planen træder i kraft.

48 timer efter, at Jonatan Heide Becker blev udskrevet fra Psykiatrisk hospital i Risskov gik han ned til vandet for at svømme. Uden at nogen så det, lagde Jonatan sit tøj og sko og gik nøgen ud i vandet. Han vendte ikke tilbage.

Camilla Fabricius har både før og under valgkampen haft stort fokus på at løfte det psykiatriske system, og hun indrømmer mere eller mindre, at der er tale om et løftebrud fra regeringens side.

- Man kan godt bruge det ord. Jeg forstår godt, at dem, der arbejder med psykiatri og de brugere, der er, kan tænke: "Jamen, hvor står vi henne". Det er vigtigt at sige, at vi går i gang med en psykiatrihandlingsplan, og at vi går i gang med at høre parterne. Psykiatrien har ikke fået nok og har brug for et massivt løft, siger Camilla Fabricius til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun giver i øvrigt den forrige V-regering skylden for de svære vilkår, den nye regering overtager.

"Der er patienter, der bliver udskrevet. Ikke fordi de er raske nok til at blive udskrevet, men fordi der ikke er plads. De er simpelthen stadig i livsfare, og det kan vi ikke være bekendt." Enhedslistens formand Pernille Skipper talte psykiatriens sag ved åbningsdebatten i Folketinget torsdag.

"Konsekvenserne er, at mennesker dør for os"

Det frustrerer og skuffer formand for Psykiatri-Listen, Mikkel Rasmussen, at psykiatrien ikke får akuthjælp.

- Næsten alle partier har snakket om, at NU skal vi løfte psykiatrien. Det kommer meget bag på mig, at den her 10-års plan bliver udskudt, fordi der skal laves analyser og arbejdsgrupper. Dem har vi i forvejen. Vi har viden, og der masser af lavthængende frugter, der er lige til at plukke. Det kan for eksempel være flere sengepladser og mere støtte i kommunerne, siger han.

Mikkel Rasmussen mener, at det er uanstændigt og uværdigt, at det psykiatriske system ikke bliver prioriteret højere, og at det er "livsnødvendigt med et akut løft".

- Det lyder som tomme ord, når der ikke kommer handling bag. Det har vi set gange mange uanset hvilken regering, det er. Konsekvenserne er, at mennesker dør for os. De bliver forværret i deres sygdom, de bliver afvist i psykiatrien, og de bliver udskrevet for tidligt, siger Mikkel Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.

Jonatan med i åbningsdebat

Til åbningsdebatten i Folketinget torsdag sagde formand for Enhedslisten Pernille Skipper følgende:

"Psykiatrien er et af de områder, som virkelig er forsømt, og hvor vi kigger meget hen nu. For to år siden blev en mand udskrevet fra psykiatrien i Østjylland. Hans mor fortalte, at det var alt for tidligt. Han havde haft så stærke psykoser, at han havde været tæt på at slå sig selv ihjel. Derfor var han blevet indlagt. Da han blev udskrevet, var det til ingenting. 48 timer senere var han død. Det er ikke den eneste historie af den art. Der er patienter, der bliver udskrevet. Ikke fordi de er raske nok til at blive udskrevet, men fordi der ikke er plads. De er simpelthen stadig i livsfare, og det kan vi ikke være bekendt."

Den unge mand, Pernille Skipper refererer til, er Jonatan Heide Becker. Han blev 25 år.

Jonatan blev den 29. august 2017 fundet druknet i strandkanten ved Helgenæs. 48 timer tidligere var han blevet udskrevet fra Psykiatrisk Hospital i Risskov, hvorefter han blev overladt til sig selv.

Mette Frederiksens partikollega Camilla Fabricius har svært ved at afvise, at chefen har begået løftebrud.

Jonatans mor: Politikere forstår ikke alvoren

Linda Heide Ottosen, mor til den druknede Jonatan Heide Becker, havde håbet, at den nye regering som lovet ville gøre noget for psykiatrien.

- Jeg havde virkelig glædet mig til det for psykiatriens skyld. Det kommer som en stor overraskelse for mig, at den halve milliard er forsvundet ud i den blå luft. Det er jeg meget ked af, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Linda Heide Ottosen er den manglende økonomiske hjælp et tegn på, at politikerne ikke tager en nødlidende gruppe mennesker seriøst.

- Alle mennesker har ret til et godt og meningsfyldt liv - også dem, der bliver ramt af psykisk sygdom og deres pårørende. Det er nogle af de allerhårdest ramte familier i Danmark, og dem der har allermest brug for en ekstra hånd og nogle ressourcer. Det skal politikerne forstå, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Hver år får omkring 35.000 mennesker en diagnose i psykiatrien. Af dem er cirka 10.000 under 18 år.

