Ikonisk vartegn står færdigt - stjæler naboers udsigt

247 unikke lejligheder, 47 badehuse samt et beboerhus i boligbyggeriet AARhus i Aarhus står nu færdigt.

Du kan finde det store byggeri i havneområdet på Aarhus Ø, og beboerne er allerede i gang med at flytte ind i byggeriet.

Byggeriet er tegnet af Bjarke Ingels Group, BIG. Visionen for byggeriet har været at skabe et såkaldt ikonbyggeri, som kan ses fra vandet og fra byen.

- Der er ingen tvivl om, at det er meget vigtigt skridt for området ved havnebadet. Projektet er tænkt for at skabe aktiviteter og fællesskaber, siger arealudviklingschef for Aarhus Kommune, Bente Lykke Sørensen, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Byggeriet fremstår i høj arkitektonisk kvalitet. Jeg tror, de fleste aarhusianere, der har kigget i den retning, kan se, hvor smukt et vartegn, det er. Det skal være her, man tager hen som endestination på Aarhus Ø.

Bygningens hjørner topper i forskellige højder. I det ene hjørne er der 20 etager og i det modsatte 14 etager.

Alle er forskellige

Det er MT Højgaard, der har opført det store byggeri, der i samlet boligareal er på 21.500 kvadratmeter. Der er desuden en 11.000 kvadratmeter stor parkeringskælder.

Ingen af lejlighederne eller tagterrasserne er ens.

- Det er et markant byggeri, og det er meget inspirerende at være med til at bygge noget, der kun er ét af. Det skaber motivation og inspiraton. Det er noget andet end at bygge en firkantet kasse, siger seniorprojektchef i MT Højgaard, Niels Bank, til TV2 ØSTJYLLAND.

Naboer mister udsigt

Det enorme byggeri har allerede skabt opmærksomhed, lyder det fra Niels Bank.

- Vi kan mærke, at der er stor interesse. Mange går rundt i området og tager billeder. Det gælder både aarhusianere og fagfolk. En bygning som denne giver også opmærksom udenfor landets grænser, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Niels Bank kan dog ikke løbe fra, at et så stort byggeri kommer til at gå ud over andres udsigt.

- Mange, der havde kig ind mod byen, har mistet udsigten. Det samme gælder for dem, der havde udsigt ud over vandet. Sådan er det jo, når man bygger noget stort, siger Niels Bank.

Det udvendige byggeri er holdt i tre materialer: Glas, beton og træ. Byggeriet har mange forskellige vinkler.

Bjarke Ingels Group, BIG, vil på et senere tidspunkt holde en officiel indvielse af boligbyggeriet AARhus.

