I Horsens kan man nu vælge kød uden religion

I efterårets kommunale valgkamp var halalkød i Horsens et emne, der fik opmærksomhed på landsplan.

Dansk Folkeparti krævede et stop for al servering af halalkød i kommunens institutioner, men et politisk flertal ville ikke droppe religiøst slagtet kød i kommunens indkøbsaftaler.

Siden har Dansk Folkeparti tygget på, hvordan man kunne komme i partiets retning, og nu er Dansk Folkeparti kommet igennem med et nyt forslag, der er spiseligt for alle partier i byrådet.

Forslaget indebærer, at det fremover skal være muligt for borgere at tilvælge måltider baseret på kød, som ikke er rituelt slagtet.

- Hvis man vil have et religionsfrit måltid, så kan man få det nu. Vi har kæmpet for at komme i en nul-zone. Mange borgere vil bare gerne være fri for halalkød, og det får de nu muligheden for, siger Claus Kvist Hansen, der er gruppeformand for Dansk Folkeparti i Horsens.

Ikke forsinket valgsejr

Det er et enigt byråd, der bakker op om det nye forslag fra Dansk Folkeparti. Ifølge Claus Kvist Hansen bliver Horsens landets første kommune, som giver alle borgere det frie valg.

Socialdemokratiet i Horsens Kommune ser det ikke som en sejr for Dansk Folkeparti, at samtlige partier nu har nikket ja til det nye forslag.

- Hele byrådet var uenige med Dansk Folkeparti under valgkampen, men nu er de kommet med et helt anderledes forslag. Vi har valgt at stemme for forslaget, fordi det ikke er et forbud mod halalkød, siger Saliem H. Bader, der er byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Horsens Kommune, og fortsætter:

- Børn med muslimsk baggrund har ret til at spise halalkød, og dem, der ikke vil spise halalkød, skal også kunne fravælge det.

Smertefuld valgfuser

Forslaget fra Dansk Folkeparti er en del af kommunens budgetforhandlinger for 2019.

- Alle partier har nogle ting, de synes er rigtig vigtige. Det har været meget lille del af vores samlede diskussion, at det her nu er skrevet ind i vores mad- og måltidspolitik, siger borgmester i Horsens, Peter Sørensen (S).

Ændringen i mad- og måltidspolitikken i Horsens lyder som følger:

'Forligspartierne er enige om, at der gives mulighed for måltidshensyn til alle borgere i kommunale institutioner, hvor der produceres mad. Borgerne har således også mulighed for at kunne tilvælge ikke rituelt slagtet kød.'

Ved kommunalvalget i efteråret var det et ultimativt krav fra Dansk Folkeparti, at den nye borgmester i Horsens efter valget skulle indstille al servering af halalkød i kommunens institutioner. I hvert fald hvis Dansk Folkeparti skulle bakke op om vedkommende.

Det endte dog med at blive en fuser for Dansk Folkeparti. Borgmesterkæden endte om halsen på socialdemokraten Peter Sørensen. Med Dansk Folkepartis støtte - og med et nej til det ultimative krav.