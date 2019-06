Historisk sti er færdig: Få unikke naturoplevelser uden at få våde sko

Der er godt nyt til naturelskerne.

Den historiske Træksti, som går langs Gudenåen fra Silkeborg til Randers, er nemlig færdig. Det betyder, at man nu kan spadsere langs Gudenåen uden at få våde sko.

- Vi er meget glade og begejstret over, at den endelig er færdig, og jeg tror, det bliver en meget populær sti, fordi man kan få helt unikke naturoplevelser fra den, siger Knud Erik Hesselbjerg, der er projektleder hos Naturstyrelsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Trækstien bliver officielt indviet fredag den 21. juni, men man kan allerede nu gå på den uden at få våde sko. Foto: Silkeborg Kommune

Trækstien er i alt 22 kilometer lang, og det seneste år har Naturstyrelsen og Silkeborg Kommune arbejdet på at renovere den historiske sti fra Silkeborg til Kongensbro.

De ti kilometer på denne strækning har nemlig været ubrugelige de seneste 15 år.

Den eneste af sin slags

Den 22 kilometer lange Træksti er den eneste af sin slags i Danmark, og det har kun været muligt at etablere den af en helt særlig grund.

Den historiske sti er nemlig mere end 100 år gammel. Dengang blev den brugt til at fragte varer gennem store dele af Jylland.

- Trækstien er et unikt projekt, fordi det er det eneste sted i Danmark, hvor det kan lade sig gøre at lave sådan en sti helt ned til åen. Hvis den ikke var lavet for over 100 år siden, kunne vi aldrig have gjort det her, siger Knud Erik Hesselbjerg.

Det har kostet 10 millioner kroner at genskabe stien for gående, løbende eller cyklende. Disse udgifter har Silkeborg Kommune og Miljø- og Fødevareministeriet valgt at dele.

- Trækstien er ikke bare en god naturoplevelse, det er også en mulighed for at se, hvordan man fragtede varer i gamle dage i Danmark. Den fortæller noget om Danmarkshistorien og om, hvorfor vi er blevet, som vi er. Det er god naturoplevelse for både turister og lokale, lød det fra miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen til TV2 ØSTJYLLAND tilbage i oktober 2018, hvor det blev besluttet, at resten af trækstien skulle renoveres.

Opholdsarealer langs stien

En del af Trækstien er blevet hævet op på en træsti, så gående og cyklister kan bruge den i cirka 10 måneder om året. Hidtil har den nemlig været oversvømmet i meget lange perioder.

Der er også blevet lavet små arealer, som man kan opholde sig på langs stien.

Nogle steder er den historiske sti hævet op af en træsti, så man ikke får våde sko. Foto: Silkeborg Kommune

Der er også blevet arbejdet på at forbedre resten af stien i Favrskov, Randers og Viborg Kommuner, så man nemt kan gå helt ud til Randers Fjord. Det vil sige i alt 51 kilometer.

Kro ser frem til tørskoede gæster

Det er på høje tid, at stien bliver færdig, mener Christian Andersen, restauratør på Kogensbro Kro nord for Silkeborg.

- Det er da en glædelig overraskelse. Det har jo taget ti år at finde ud af at løse problemet, siger han.

Den historiske træksti fra Silkeborg til Kongensbro.

På kroen har de mange gæster, som bruger naturen – og gerne i vandrestøvler.

De mange oversvømmelser har ikke kun kostet vådt fodtøj, det har også kostet i pengekassen.

- Hvis der er vådt, får vi en annullering på det, og det er lig med tabt omsætning, siger Christian Andersen.

Men nu er det altså slut.

- Vi tror på, at det bliver rigtig godt for borgerne, og vi tror på, at det bliver godt for turismen, siger Knud Erik Hesselbjerg.

Kongensbro Kro ligger helt ned til Gudenåen.

Og det håber den tålmodige kroejer holder stik.

- Vandet vil blive ved med at stige, men det skulle jo gerne blive sådan, at man kan gå her tørskoet.

Indvies med fest

Silkeborg Kommune fejrer, at genetableringen af Trækstien nu er et overstået kapitel med indvielse fredag den 21. juni.

Festlighederne begynder klokken 16:30 i haven hos Kongensbro Kro.

Dagen byder blandt andet på musik, sang, guidet tur på trækstien, forfriskninger og tale af borgmester Steen Vindum.

Herefter fortsætter Kongensbro Kro festlighederne med folkefest og pramdragergryde.

Her løber trækstien, som følger Gudenåen fra Randers til Silkeborg.