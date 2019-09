Her har de droppet letbanen: - Det er så ustabilt

Det sker alt for ofte, at pendlerne på Letbane-strækningen mellem Aarhus og Odder kigger langt efter togene. Strækningen har været plaget af aflysninger og store forsinkelser, og i Mårslet har flere nu helt droppet Letbanen.

- Der er ikke særligt mange i Mårslet, der tager toget mere. Jeg tror, at rigtigt, rigtigt mange har opgivet toget. Det er så ustabilt, at jeg er nødt til at tage toget en time før, hvis jeg skal med fra Aarhus Banegård og nordpå for at besøge mine forældre, siger en af borgerne i Mårslet, Mona Winther Krogh, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det tog, min søn skal med klokken 7.39 for at komme i skole, er forsinket hver eneste dag. En dag for nylig var toget 33 minutter forsinket, og det er meget godt klaret på halvtimesdrift, siger hun.

Mona skrev for en måned siden til Aarhus Letbane for at høre, om forsinkelserne var noget langvarigt, eller om borgerne i Mårslet kunne forvente bedring. Hun har endnu ikke fået svar.

- Vi har brug for at vide, om de har fået styr på deres frostproblemer fra sidste vinter, hvor togene konstant var aflyst, siger Mona Winther Krogh.

VIDEO: For knap et år siden var der også problemer. Hver morgen blev mange af passagererne på stationen i Mårslet ladt i stikken med forsinkelser og aflysninger, og det var de efterhånden ved at være godt trætte af. Indslaget er fra 1. november 2018.

Kører børnene i skole

En anden passager, der oplever de store udfordringer, er Marianne Ejsing. Hendes børn går i skole ti kilometer væk fra Mårslet, og de er derfor afhængige af Letbanen.

Vi ved udmærket godt, at vores rettidighed har været for dårlig. Den har været utilfredsstillende. Michael Borre, Direktør, Letbanen

- Min mand har været tvunget til at køre vores børn i skole nogle gange for at være sikker på, at de kunne nå frem til tiden, siger Marianne Ejsing til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg synes, det er frustrerende, at vi ikke kan regne med, at den kører. Så kan vi jo ikke rigtigt bruge letbanen til noget, siger hun.

Færre passagerer end forventet

Letbanen erkender da også selv, at der har været for meget bøvl med køreplanerne.

- Vi ved udmærket godt, at vores rettidighed har været for dårlig. Den har været utilfredsstillende. Vi har også for mange aflysninger. Jeg forstår udmærket godt, at borgerne ikke er tilfredse, siger direktør for Letbanen, Michael Borre, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi bliver ved, til vi har løst udfordringerne og er kommet op på det rettighedsniveau, vi skal. Michael Borre, Direktør, Letbanen

Det er ikke godt nok, at man ikke kan regne med Letbanen, erkender direktør Michael Borre.

Ifølge Letbanen viser de seneste tal også, at færre passagerer end forventet bruger Letbanen mellem Aarhus og Odder.

- Vi har nu kørt i fem måneder uden at nå op på de tal, vi gerne vil have. Vi bliver ved, til vi har løst udfordringerne og er kommet op på det rettighedsniveau, vi skal, siger Michael Borre.

- Vi arbejder sammen med Midttrafik, og jeg håber, det ender med en plan, hvor der er lidt færre tog, man kan regne med, i stedet for mange tog, der kommer for sent, siger han.