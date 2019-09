Heine lykkedes som iværksætter i fattig kommune: Nu lever han et tang-eventyr

De seneste år har besparelser, nedskæringer og dårlig økonomi været nogle af nøgleordene, når snakken falder på Norddjurs Kommune.

Og når en kommune som Norddjurs skal vende hver en krone, kan det være svært at være iværksætter. Det mærker Heine Max Olesen, der er iværksætter og bosat i Grenaa.

- Jeg ved godt, at kassen er tom, men hvis det var mig, der var borgmester, så havde jeg ansat nogen til at servicere virksomhederne – store som små, siger Heine Max Olesen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det flyder med penge i det danske hav. I hvert fald hvis man spørger Grenaa-iværksætteren, Heine Max Olesen.

På trods af at Heine Max Olesen oplever manglende engagement fra kommunen, er han lykkedes med flere projekter.

I dag har han faktisk så stor succes med at producere tang-chips, at han har svært ved at følge med efterspørgslen.

Iværksætterstøtte I flere af landets kommuner kan man som nyopstartet iværksætter få iværksætterstøtter. Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvad støtten indebærer. Det kan eksempelvis være, at kommunen sørger for, at den nye iværksætter kan komme på kurser eller få personlig vejledning af en kompetent iværksætterkonsulent. Denne støtte er sparet væk i Norddjurs Kommune. Kilde: Startupsvar.dk

Chips af tang

Heine Max Olesen står bag chips-virksomheden, Sea Man, som producerer chips af tang.

Det hele begyndte for 11 år siden, da han startede som iværksætter med fiskeforretningen Frisk Fisken. I forretningen fik han ideen til at lave de anderledes chips, og siden hen har det udviklet sig til et helt tang-eventyr.

- Da jeg var fiskehandler inde på havnen, og får den her crazy idé om at lave produkter ud af tang, tænkte folk, at jeg var sindssyg. Men jeg var helt sikker på, at hvis vi skulle lykkes med det, så skulle det være chips, siger Heine Max Olesen til TV2 ØSTJYLLAND.

Og det er lykkedes. En investor er allerede blevet en del af projektet, og virksomheden eksporterer efter blot ét år med salg til otte forskellige lande.

Heine Max Olesen omsætter tang til chips som disse.

Måske mere hjælp på vej

Selvom Heine Max Olesen ikke mener, at placeringen i Norddjurs Kommune har gjort livet som iværksætter nemmere, vil han blive i kommunen.

- Jeg elsker stedet, og vi har slet ikke nået potentialet af, hvad den her kommune kan, fordi der er uanede af muligheder. Min drøm og mission er, at vi bliver globale, og det vil jeg være inden for 36 måneder, siger Heine Max Olesen til TV2 ØSTJYLLAND.

Måske kan mulighederne som iværksætter i Norddjurs Kommune gå hen og blive større i fremtiden. Kommunen har nemlig samlet fået et beløb på 100 millioner kroner i forbindelse med den nylig indgået aftale mellem Kommunernes Landsforening og staten.

01:42 VIDEO: Borgmester i Norddjurs Kommune, Jan Petersen, håber på at kunne give iværksætterne mere hjælp i fremtiden. Luk video

Borgmester i Noddjurs Kommune, Jan Petersen, er nemlig ikke afvisende overfor, at nogle af pengene muligvis kan gå til at hjælpe nyopstartede iværksættere på vej.

- I det forslag, jeg har lagt ind i forhandlingerne, er der en erhvervsmedarbejder yderligere, for efter 2019 skal vi videre, og Heine og det han gør, er en del af løsningen, så der kommer noget hjælp til der, for vi skal have hævet vores service til iværksætterne, siger Jan Petersen til TV2 ØSTJYLLAND.

I morgen, tirsdag, skal de i gang med at drøfte, hvad pengene skal bruges på.