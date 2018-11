Grete og John klarer antibiotika-behandlingen derhjemme - og det skal andre også

Snart skal du måske til at behandle dig selv med antibiotika gennem blodåren, det man også kalder intravenøs behandling. Regioner og kommuner har længe skændtes om, hvem der skal betale for den slags behandlinger ude hos borgerne, der hidtil har krævet en hjemmesygeplejerske - men den diskussion er muligvis fortid takket være ny teknologi.

En af dem, der har været en del af den nye behandlingsmetode, er John Steenberg Hansen fra Fårup nord for Randers.

Læs også KL: Folketinget må afgøre strid om hjemmebehandling

- Mit infektionstal var for højt, og min temperatur gik op og ned, siger John Steenberg Hansen.

Derfor er han indimellem indlagt på hospitalet i Skejby med en bakteriel infektion i rygsøjlen.

Grete Roselin Skals og John Steenberg Hansen er begejstrede for den nye behandlingsform, som kan klares i hjemmet fremfor på sygehuset.

Behandling klares i hjemmet

Men faktisk har han og konen Grete Roselin Skals selv klaret en hel del af behandlingen. På Aarhus Universitetshospital kan de nemlig mere end at helbrede folk. De udvikler også nye metoder til at gøre det.

- Det her er et apparat (se billede herunder), hvor patienten kan måle sit infektionstal. Patienten får det med hjem sammen med en tablet, hvor patienten kan melde svaret ind til os og også kan svare på nogle andre spørgsmål om for eksempel temperatur, hvordan det går, og om de er trygge ved behandlingen, siger Vibeke Engell-Sørensen, uddannelses- og udviklingsansvarlig sygeplejerske ved infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital.

Det er blandt andet ved hjælp af et apperat som dette her til venstre, at behandlingen kan klares i hjemmet.

John Steenberg Hansen havde brug for en intravenøs behandling med antibiotika, og den stod Grete Roselin Skals altså for.

Hvordan var det at stå med ansvaret for, at det bliver gjort ordentligt?

- Det, synes jeg ikke, har været et problem, siger Grete Roselin Skals.

Læs også Patienter i klemme: Kommune og region kæmper om at slippe for regning

Men kan man nu være sikker på, at der ikke sker flere fejl, når patienterne selv sørger for behandlingen, end hvis det var en sygeplejerske - ja, lyder svaret.

- Inden patienterne kommer hjem, kigger vi efter, om de gør det korrekt, så vi er sikre på, at de gør det korrekt, siger Vibeke Engell-Sørensen.

Bedre at være hjemme

I det hele taget har ægteparret fra Fårup været meget tilfredse med, at antibiotikakuren kunne klares i hjemmet fremfor på sygehuset.

Læs også Mens myndigheder slås: Ingrid foretrækker hjemme-behandling

- Der er ikke så meget at foretage sig på sygehuset, og derhjemme kan man bedre tilrettelægge sin hverdag og lave andre ting, siger John Steenberg Hansen.

Faktisk er gør-det-selv-behandlingen også en gevinst for samfundet.

- Det er klart, at det, der er det dyreste, er en hospitalsindlæggelse, siger Vibeke Engell-Sørensen.

Og John Steenberg Hansen har ikke noget imod at klare det i hjemmet.

Læs også Voldelig ungegruppe skaber utryghed i Østjylland

- Vi ved alle sammen, at det koster penge at have nogen indlagt på sygehusene og have nogen til at passe os, og hvis man kan gøre det selv derhjemme og stadig være under kontrol, så synes jeg, at det er en god ting, siger han.

Indtil nu har den intravenøse behandling med antibiotika af patienterne selv været begrænset til infektionsmedicinsk afdeling, men den skal oven på de gode erfaringer udbredes til afdelingerne for ortopædkirurgi og nyresygdomme.