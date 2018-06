Gigantisk regning til Dokk1's p-anlæg: Betaler taxaer til Aalborg, Herning og Odense

Køen af bilister, der skulle have refunderet taxabonner og hente deres bil, som ufrivilligt har overnattet i Dokk1´s parkeringskælder, var til at få øje på lørdag formiddag.

220 bilister tog fredag aften hjem uden bilen, da anlægget brød delvist sammen på grund af en teknisk fejl og kun meget langsomt kunne hente biler op fra det underjordiske anlæg.

Og mange kom langvejs fra. TV2 ØSTJYLLAND mødte folk fra Aalborg, Odense, Juelsminde og Herning ved parkeringsanlægget. Alle var fredag aften kørt hjem med taxa og lørdag morgen kommet retur på samme måde.

Køen var lang, da bilisterne fredag formiddag skulle have de biler, der ufrivilligt havde overnatten i Dokk1´s parkeringsanlæg, op.

Overnatning billigere

- Vi bruger 3000 kroner på taxa, så det havde været billigere for dem at give os en overnatning end at skulle betale den taxaregning, siger Henriette Lytorp Henriksen.

Hun var sammen med sin mand kørt fra deres bopæl i Herning til Volvo Ocean Race – et kapsejlads på havnen og skulle da det var færdigt kl. 16 et smut i IKEA på vej hjem. Det kom de ikke.

- Da vi kom tilbage for at hente bilen, var der et hav af mennesker nede ved Dokk1. Vi tænkte, at det var på grund af myldretiden og gik op på biblioteket og fik en kop kaffe, fortæller Henriette Lytorp Henriksen.

Byrådsmedlem i megafon

Da parret en halv time senere kom retur til parkeringsanlægget var der stadig sort af mennesker.

- Da vi kommer ned igen, står der et byrådsmedlem og råber i en megafon. Han beklager, at der var en fejl i systemet og fortæller, at man kunne tilmelde sig en sms-service, siger Henriette Lytorp Henriksen.

- Men det var ret underligt, for han vidste ikke mere end det og sagde også, at han bare var et byrådsmedlem på barsel.

Ifølge TV2 ØSTJYLLANDS oplysninger var det megafon-råbende byrådsmedlem den tidligere rådmand Marc Perera Christensen (K), som frem til slutningen af måneden er på barsel.

Stemningen i køen til at få sin bil op af dybet ved Dokk1 var god lørdag formiddag. Her er det Knud Møller Andersen (th) fra Stautrup ved Aarhus som hyggesnakker med en kvinde fra Fredericia.

Fire kilo fisk i bilen

Stemningen i køen til at få sin bil op og få refunderet taxabonner er ganske fin, da TV2 ØSTJYLLAND lægger vejen forbi Dokk1 lørdag formiddag.

Her underholder bilejerne hinanden med historier.

- Jeg mødte en stakkels familie, som skulle holde studentergilde og havde købt fire kilo fisk, som lå i bilen. Det kan være fisken overlever, men bilen kan næppe lugte godt i dag, fortæller Knud Møller Andersen fra Stautrup ved Aarhus til de omkringstående i køen.

Her går også historier om familier fra Sverige og Sjælland, som fik bilen fanget i parkeringssammenbruddet. Om de også har været retur med taxa, melder historierne intet om.

Mangelfuld information

Selvom humøret blandt de ventende var højt og Securitas vagterne gjorde deres bedste for at holde dem varme med kaffe, så var bilisterne mindre begejstrede over forløbet.

Vi ved godt, at fejl kan ske, men den måde de håndterede det på, er kritisabel. Knud Møller Andersen, bilist

- En fejl kan ske, men problemet var, at der var manglende information. Vi ved godt, at fejl kan ske, men den måde de håndterede det på, er kritisabel, siger Knud Møller Andersen, der bor i Aarhus-området.

Henriette Lytorp Henriksen fra Herning er helt enig:

- Informationen var meget mangelfuld. Da vi fandt ud af, at der var problemer spurgte vi nogle af de Securitas-vagter, der var. De vidste ikke noget, men henviste til lugen, hvor der var et hav af mennesker. Ham byrådsmedlemmet som råbte i megafon, vidste heller ikke rigtig noget, fortæller hun.

Sammen med sin mand besluttede hun at bruge ventetiden på at gå en tur op i byen og finde lidt mad.

- Jeg synes, at uvisheden var meget frustrerende. Det var meget frustrerende at gå oppe i byen og ikke vide, om vi fik bilen eller ej og hvordan vi skulle komme hjem, siger Henriette Lytorp Henriksen.

Fjerde gang lykkens gang

Da parret 2,5 time senere kom ned til Dokk1 i et tredje forsøg på at få deres bil med hjem til Herning, herskede kaos stadig ved parkeringsanlægget. Nu var politiet også på stedet og en betjent gav Henriette Lytorp Henriksen besked om, at de kunne tage en taxa hjem på p-anlæggets regning.

- Vi fik ikke nogen taxabon, men fik at vide, vi kunne få taxaregningen refunderet, så vi tog chancen og tog en taxa hjem, forklarer Henriette Lytorp Henriksen.

Bunken af taxaregninger voksede langsomt men støt i skranken hos Securitas, der står for driften af parkeringsanlægget ved Dokk1.

Lørdag formiddag tog parret endnu en taxa tilbage til Aarhus for at hente bilen i fjerde forsøg. Her ventede de en halv time i kø, inden de fik bilen op fra dybet og lovning om, at de penge de havde lagt ud for taxaen, ville gå ind på deres konto.

På vej hjem fra Aarhus slog parret vejen forbi IKEA – noget de havde planlagt at gøre fredag eftermiddag, men måtte aflyse på grund af parkeringskaosset.

- Så nåede vi det alligevel en dag forsinket, griner Henriette Lytorp Henriksen fra en mobiltelefon i bilen på vej hjem til Herning.

