Fuldt hus til Løkke-besøg: Blev udfrittet om burkaforbud

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) gæstede sammen med de to ministerkolleger fra Venstre Tommy Ehlers og Jakob Ellerman-Jensen et propfyldt Stakladen på Aarhus Universitet mandag. De fremmødte fik rig mulighed for at stille spørgsmål, og det var især burkaforbuddet, der var på tapetet.

- Venstre kalder sig Danmarks liberale parti, men hvor liberalt er det, når man begrænser folks muligheder for at udtrykke sig i forhold til påklædning, lød det fra en af deltagerne, den studerende Emil Nygaard.

Læs også Det mener Lars Løkke og Mette Frederiksen om en Kattegatbro

Lars Løkke Rasmussen var dog klar i mælet, da TV2 ØSTJYLLAND smed betragtningen direkte videre til ham.

Selvom han dog erkendte, at det er et dilemmafyldt spørgsmål.

Emil Nygaard var en af dem, der havde spørgsmål til statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Fra cannabis til atomkraft

- Grundlæggende mener jeg, at folk skal have lov til at tro på den gud, de vil, spise det de vil og gå klædt som de vil. Men vi er også nødt til at værne om det danske fællesskab og de værdier, som Danmark er bygget op omkring, sagde statsministeren.

- De værdier er frisind, ligeværd mellem mennesker og lighed mellem kønnene, og så dur det ikke, at vi tillader, folk går rundt i offentligheden, uden at vi kan se hinanden i øjnene, lød det videre fra Lars Løkke Rasmussen.

Så dur det ikke, at vi tillader, folk går rundt i offentligheden, uden at vi kan se hinanden i øjnene. Lars Løkke Rasmussen (V), statsminister

Statsministeren påpegede dog også, at der stadig er fri mulighed for alle til at udleve deres religion. Det må de så bare gøre i moskéen, synagogen, kirken eller et helt fjerde sted.

Under besøget, der var arrangeret af Politologisk og Økonomisk Forening, blev der meget naturligt også drøftet uddannelsespolitik herunder blandt andet uddannelsesloft.

Og så var der også spørgsmål om alt lige fra cannabis til atomkraft.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) samt miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) deltog også i arrangementet. Kulturdebattør hos Berlingske, Katherine Diez, var ordstyrer.