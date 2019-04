Forsorgshjem evakueret efter bombetrussel - politi massivt til stede

En bombetrussel har ført til, at omkring 70 beboere på Forsorgshjem Østervang søndag er blevet evakueret.

Det oplyser forstander på forsorgshjemmet Jakob May til TV2 ØSTJYLLAND.

- Man er i gang med at gennemsøge huset for en bombe, fordi der er indgivet en bombetrussel. Det er en helt unormal situation, men det bliver håndteret meget professionelt, siger Jakob May til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Nedslidt mor kæmper sig tilbage - by overrasker med rørende gestus

Brandberedskab er blevet tilkaldt til Forsorgshjem Østervang. Foto: Per Øxenholt - Øxenholt Foto

Betjente fra Østjyllands Politi er massivt til stede ved forsorgshjemmet, der er beliggende på Trankær Mosevej i Aarhus-bydelen Tranbjerg.

Politiets sprængstofhunde – eller bombehunde – deltager i aktionen.

- Vi er til stede derude. Vi har afspærret, og vi er i gang med at foretage de nødvendige undersøgelser for, at beboerne kan vende tilbage, siger vagtchef hos Østjyllands Politi, Peter Tholstrup, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Gal mand efter påkørsel: Slår kvindelig bilist i ansigtet

Han oplyser, at flertallet af de evakuerede er blevet kørt til et forsorgshjem i Trige.

Politi og Aarhus Kommune evakuerer beboere fra Forsorgshjem Østervang. Foto: Per Øxenholt - Øxenholt Foto

Billed- og videomateriale fra stedet viser, at en mand er blevet tilbageholdt i forbindelse med evakueringen.

Forsorgshjem Østervang hører ind under Aarhus Kommune, der beskriver stedet med ordene: 'Her kan du få akut og midlertidigt ophold, hvis du er fyldt 18 år, er hjemløs og har sociale problemer.'

Læs også Indbrudstyve påkørte betjent under flugt

En medarbejder på stedet kontaktede Østjyllands Politi, efter at der blev indringet en bombetrussel omkring 9.30 søndag formiddag.