FOA om aflyste operationer: - Ikke oplevet lignende før

- Det må ikke gå ud over patienterne, men det gør det altså lige nu.

Sådan lyder det fra sektormanden for social- og sundhedssektoren hos FOA Aarhus, Jette Ohlsen.

Generelt er der rekrutteringsproblemer i forhold til social- og sundhedsassistenter. Og det her er altså ikke et område, hvor man bare kan hente folk ind fra gaden. Sektormand, social- og sundhedssektoren, FOA Aarhus, Jette Ohlsen.

Hun fortæller til TV2 ØSTJYLLAND at man længe har været opmærksom på, at der er akut personalemangel på sterilcentralen på Aarhus Universitetshospital.

Hospitalet i Skejby har været nødsaget til at aflyse 250 ikke-akutte operationer i den kommende uge fortalte den lægefaglige direktør i går til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Hospital aflyser ikke-akutte operationer

- Det er meget beklageligt. Vi laver dog stadigvæk akutte operationer og kræftoperationer, men de øvrige operationer har vi skåret kraftigt ned på. Det går forholdsvist ud over personer med problemer i bevægelsesapparatet, forklarer Jørgen Schøler Kristensen.

Blevet stort for hurtigt

Sektorformanden i FOA bakker op om de aflyste operationer, da det nødvendige udstyr skal være klar, for at det er forsvarligt at operere.

Mandag vil man igen holde møde med hospitalet i et forsøg på at løse personalemanglen så hurtig som muligt.

- Generelt er der rekrutteringsproblemer i forhold til social- og sundhedsassistenter. Og det her er altså ikke et område, hvor man bare kan hente folk ind fra gaden. Hvis jeg havde 35 ledige, ville jeg sende dem til Aarhus med det samme, men sådan er realiteterne altså ikke, siger Jette Ohlsen.

Læs også Vestdanmarks første børnehospice bliver på Djursland

Præcis hvorfor hospitalet står i sådan en knibe kan Jette Ohlsen ikke forklare.

- Jeg har ikke set noget lignende. Jeg kan kun gisne om, at man er blevet for stor for hurtigt. Der er jo rigtigt mange ting, som er fusioneret med det nye hospital. Det er ærgerligt og synd for dem, for de har ellers gjort meget godt, fortæller Jette Ohlsen.