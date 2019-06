Fire års arbejde på plads: Ny cykelrute værner om fællesskabbet

Det gælder om at spænde hjelmen, hvis man slår et smut forbi Ry. I hvert fald hvis man hopper på cyklen og ræser derud af i Siim skov.

Her er en spritny mountainbikebane netop blevet indviet, og det takket være den lokale cykelklub. De har nemlig brug de seneste fire år på at grave, bygge og afprøve for at få den helt perfekte bane.

Selvom det egentlig bare er et enkelt mountainbikespor, så handler det om liv og fællesskab, for det er et sted, hvor folk kan mødes. Frands Fischer (S), borgmester

- Det er ikke bare lige at finde en rute. Der skal graves ud og stampes for, at det holder, og det skal være stabilt. Vi har lavet meget af det frivilligt, så nu er det en kæmpe fornøjelse endelig at kunne stå med det færdige arbejde, siger Martin Knudsen, der er formand i Ry Cykelklub, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ruten er i alt syv kilometer lang, og selvom den officielt blev indviet i dag, har formanden allerede taget de første prøveture - og han er allerede klar på mere arbejde.

- Jeg har allerede prøvet ruten mange gange, og jeg bruger det meget i min træning. Det gør også, at vi løbende kan se nye muligheder med ruten og udvikle eller reparere på ruten, så vi bliver nok aldrig helt færdige, siger han.

Borgmester: Det er liv og fællesskab

Til dagens indvielse stod borgmester Frands Fischer (S) for at klippe den røde snor til mountainbikesporet over. Og selvom det i dag blot er en enkelt rute, der bliver inviet, er betydningen ifølge ham meget mere end det.

- Det betyder rigtig meget, selvom det egentlig bare er et enkelt mountainbikespor, så handler det om liv og fællesskab, for det er et sted, hvor folk kan mødes, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er i området her ved Siim Skov ved Ry, at det nye mountainbikespor er åbnet. Foto: Google Maps

Han mener, det har stor værdi, at Ry Cykelklub selv har stået for størstedelen af den nye rute.

- Samarbejdet mellem klubben og kommunen er det perfekte fællesskab, så vi står sammen på tværs og får noget, alle er glade for og tilfredse med. Jeg tror, det vil være ødelæggende for et godt spor, hvis kommunen bare byggede det selv, siger Frands Fischer.

Fakta Frands Fischer Valgt ved kommunalvalget i Skanderborg Født 5. maj 1976 i Gl. Rye Gift Politiske hverv Borgmester Skanderborg Kommune, Socialdemoratiet 2019 - nu Byrådsmedlem Skanderborg Kommune, Socialdemokratiet 2010 - nu Formand, Undervisnings- og Børneudvalget Skanderborg Kommune, Socialdemokratiet 2010 - nu Se fuld profil

Skal tiltrække turister

Med den nye cykelrute i Siim Skov, er området ved Ry en stor sammenslutning af mange mountainbikespor og gåruter, og det er noget , turisterne efterspørger.

- Om ikke turisterne kommer bare for Siim Skov, så kommer de for hele området og for alle sporene, så det er helt sikkert, det er godt for området og alle aktører, siger turistchef i Visit Skanderborg, Marianne Purup, til TV2 ØSTJYLLAND.