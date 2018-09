Emil Midé Erichsen: - Jordomsejling kræver respekt for naturen

Det er nu omkring to år siden, at Emil Midé Erichsen og hans bror Theis kom hjem efter et tre år langt eventyr i båden Havana rundt om jorden.

Et eventyr, flere tusind danskerne kunne havde fulgt med i gennem TV 2-programmet Kurs mod Fjerne Kyster.

Søndag drog den 25-årige østjyde Kasper Jakob Haarup ud på et lignende eventyr. Han skal i løbet af de kommende tre-fire fire år nå jorden rundt i sin sejlbåd Edith.

Sejlererfaring har han ikke meget af, men eventyrlysten er der intet i vejen med.

Tjek vejrudsigten

Det gør imidlertid ikke meget, at sejlererfaringen ikke er stor, siger Emil Midé Erichsen, til TV2 ØSTJYLLAND. Til gengæld kræver det respekt for naturen.

- Det er nødvendigt med respekt for det element, man begiver sig ud i. For naturens kræfter, vindens kræfter og de store bølger der er derude. For det er noget andet at bevæge sig ud på de store verdenshave, end når man begiver sig ud i Aarhus Bugt.

- Hvis man sørger for aldrig at sejle ud på en dårlig vejrudsigt, så skal det nok gå godt.

Lær at sige pyt

Den helt store udfordring ombord på et sejlskib er nemlig ikke selve dét, at sejle båden, fortæller den 28-årige eventyrer og tv-kendis.

- At sejle fra A til B er ikke den store udfordring. Det kan stort set alle lære, hvis man bare øver sig, siger han.

- Jeg tror, at det at være sammen seks-otte mennesker på meget lidt plads og i lange perioder uden at kunne komme i land er den store udfordring. Det kræver virkelig, at man øver sig i, at tage nogle dybe indåndinger og sige pyt og hele tiden huske på, at der ikke er plads til at skændes. Så enten løser man det eller også glemmer man det og så tænker man aldrig på det igen, fortæller han.

Men selv om det giver store sociale udfordringer at være ombord på en lille båd sammen, er udbyttet også enormt, fortæller Emil Midé Erichsen. Han husker særligt en episode, da han med sin seks mand store besætning havde krydset Atlanterhavet.

- Vi havde været til søs i 24 døgn. Det kram, vi gav hinanden, da vi havde kastet anker ovre på Tobago i Caribien, det var fuldstændig fantastisk, for vi havde gjort noget sammen: Vi havde krydset et ocean, vi havde sejlet 3000 sømil. Det bånd, jeg har med de mennesker i dag er noget helt unikt, siger han.

Beslutningen er sværest

Den unge eventyrer fortryder i dag ikke, at han tog tre år ud af kalenderen og drog afsted. Men inden eventyret begyndte var det en svær beslutning at tage, husker han.

Hvis man går med en hemmelig drøm om at gøre noget anderledes, gøre noget andet er rådet derfor simpelt:

- Jeg oplevede, at den sværeste beslutning var at tage beslutningen om at tage af sted, for der var rigtig mange som ville sige: Kan du nu også det og skulle du nu ikke tage at passe dit arbejde? Og hvad med din lejlighed?

For Emil Midé Erichsen var løsningen at lave en liste:

- Jeg lavede en liste over, hvad det var, der holdt mig hjemme. Da jeg havde gjort det, så kunne jeg bare hurtigt se at listen for at tage af sted, var 10 gange længere end listen for at blive hjemme og så var beslutningen taget for mig, siger han.

