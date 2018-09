25-årig østjyde stævnet afsted på jordomrejse: - Det kræver nul års erfaring

- Nu passer du fandeme godt på dig selv og Maria, ikke også?

25-årige Kasper Jakob Haarups mor omfavner ham længe. Der kan gå 3-4 år før hun igen ser sin søn, der søndag sejlede afsted på et eventyr rundt om jorden.

Med sig ombord på sit sejlskib Edith har han sin kæreste gennem et par måneder Maria Lindal Larsen og fem gaster.

I omegnen af 100 mennesker var mødt op for at sige farvel til de syv besætningsmedlemmer og den unge kaptajn.

- Så sent som i dag, siger min kusine til mig, at da jeg første gang sagde, at du ville sejle jorden rundt, så tænkte hun ´den er god med dig´. Men nu gør jeg det og jeg fortryder ikke et sekund, sagde han i en tale til de fremmødte.

Ny som sejler

Det lå nemlig ikke nødvendigvis i kortene, at Kasper Jakob Haarup skulle sejle jorden rundt. Han har kun sejlet i et par år og først i marts bestod han sin eksamen som yachtskipper.

Men allerede da han anskaffede sig sin første sejlbåd begyndte ideen om at sejle jorden rundt at rumstere i den unge østjyde.

- Alle sagde, at det skulle jeg have mange års erfaring for at kunne gøre. Min mor foreslog, at jeg skulle spørge nogle af de erfarne. For eksempel Mikkel Beha. Da han blev spurgt om hvor mange års erfaring, man skulle have i et interview, så svarede han 0. Det optog jeg på min telefon og sendte til min mor og skrev: Nu vil jeg jorden rundt, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det var en beslutning, jeg hurtig tog. En drøm er kun en drøm, hvis den ikke bliver til virkelighed. Vi fortryder ikke det, vi gjorde, kun det vi ikke gjorde.

Kasper Jakob Haarup holdt søndag tale for de omkring 100 fremmødte, der var kommet for at sende sejlbåden Edith godt afsted.

Gør det!

Og nu er den unge mand altså på vej ud på verdenshavene. Han havde sidste dag som cykelmekaniker i Risskov i slutningen af august, har udlejet sit hus og brugt den seneste måned på at klargøre sejlbåden Edith til den 3-4 år lange færd.

Og selvom eventyret kun er i sin spæde start, så opfordrer Kasper Jakob Haarup andre til at tage springet, som han har gjort det.

- Lad være med at bruge undskyldningerne om, at I har travlt eller I har arbejde eller alt muligt. Ja, det kan godt være, men der er altid noget, I kan lave bagefter, lyder hans opfordring.

Kasper Jakob Haarup og kæresten Maria Lindal Larsen tager hele turen rundt om jorden sammen.

Nyforelsket par

Sammen med Kasper på hele sejlturen er hans kæreste Maria Lindal Larsen. De to mødte hinanden gennem jordomsejlingsprojektet for nogle måneder siden.

Da Kasper skulle hente båden hjem fra England, skrev han ud på Facebook, om der var nogen af de kommende gaster, der ville med ham for over at hente den.

- Maria meldte sig ret hurtigt, men jeg valgte en anden. Så der var hun ikke god nok, griner Kasper Jakob Haarup.

- Det var meningen, at hun skulle med som gast, men så opstod der sød romantik om man så må sige. Så nu er hun blevet min kæreste og nu tager hun med på hele turen.

- Det passede bare helt perfekt. Det var lige den rigtige timing, smiler Maria Lindal Larsen.

- Det at have én at dele hele turen med, det er bare helt perfekt, fortæller Kasper Jakob Haarup.

Et lille juletræ og pynt til højtiden fik også en plads ombord på sejlskibet Edith.

Jul i Caribien

I første omgang sejler Edith med kaptajn og besætning mod Kielerkanalen for siden at ramme England og Spanien, inden holdet krydser Atlanterhavet til Caribien.

- Vi håber, at fejre jul og nytår på Tobago, fortæller Kaspers kæreste Maria Lindal Larsen.

Når Caribien er velbesøgt, krydser skibet igennem Panama-kanalen for at begynde krydsningen af Stillehavet. New Zealand, Australien, Indonesien er de sidste stop på vejen, inden Edith om 3-4 år vender stævnen hjem mod Danmark.

-Ruten er grovplanlagt, men ikke helt planlagt, for der skal være plads til at vi kan tage nogle afstikkere, forklarer skipper Kasper Jakob Haarup.

- Det jeg glæder mig allermest til, bliver det fællesskab, der kommer undervejs blandt mig, mine gaster og de ting, vi skal ud og se.