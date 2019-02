Efterskole vinder pris

På Hou Maritime Efterskole gør de noget ekstra for unge, der gerne vil sejle.

Det blev lørdag aften stadfestet, da det stod klart, at efterskolen blev årets vinder af Palby Prisen. Prisen tildeles en person, forening eller virksomhed, der gør noget ekstraordinært for at få endnu flere sejlere på vejen.

- Vi er stolte og glade, lyder det fra en begejstret efterskoleforstander. Peter Gordon modtog prisen ved en festlig begivenhed i Fredericia sammen med tre elever fra skolen.

- Vi har lavet efterskole i 29 år og det er dejligt, at nogen nu får øjnene op for det arbejde vi gør. Det er skønt at blive anerkendt for det, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Hou Maritime Idrætsefterskole har i snart tre årtier undervist unge mennesker i sejlads. Arkivfoto.

Check på 10.000 kr.

Hou Maritime Efterskole var blandt tre nominerede, men fik prisen, fordi efterskolen både retter sig mod erfarne unge sejlere og unge mennesker, som ikke har sejlet før, men ønsker at lære det.

Ud over æren følger en check på 10.000 kroner prisen.

- Jeg håber, vi kan bruge pengene på at gøre endnu mere godt for de unge, der gerne vil sejle, siger Peter Grodon.

Han skal nu hjem på efterskolen for at snakke med sejlads-underviserne om, præcis hvor pengene vil gøre størst glæde.