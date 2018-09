Efter fire hårde år: 'Plaffeministeren' er blevet stærkere

Han nåede nærmest at blive kult, inden han i 2014 forlod Randers FC.

I 2012/13 og 13/14-sæsonenerne scorede Ronnie Schwartz i alt 29 Superligamål for kronjyderne. Dermed blev Ronnie "sååårt", han fik kælenavnet Plaffeministeren og så blev han ikke mindst solgt til den franske Ligue 1-klub Guingamp.

Jeg føler lidt, at jeg har mistet et år til halvandet, så selvom jeg er blevet 29, så føler jeg mig stadigvæk lidt yngre. Ronnie Schwartz, Silkeborg IF

Men siden da er det kun blevet til omkring 60 kampe, de fleste som indskifter, i de sidste fire år. Udover Guingamp, var den nordjyske angriber på lejeophold i Brøndby og Esbjerg, på en smuttur til Waasland-Beveren i Belgien og senest i norske Sarpsborg 08.

Op- og nedture

- Der har været opture, der har været nedture. Det startede jo egentlig okay, da jeg kom til Frankrig og fik noget spilletid, og derfra gik det mere eller mindre nedad, fortæller Ronnie Schwartz i et længere interview med Skipperligaen, som kan ses øverst på siden.

Han røg ned på Guingamps andethold, og derfor blev der sat en lejeaftale i stand, så han kunne tørne ud på Vestegnen.

- Jeg syntes, det var spændende at komme til Brøndby, som måske heller ikke lige var det sted, jeg kunne få lov at udfolde mig mest. Det samme gjaldt Esbjerg.

- Så kom der en klub i Belgien, som jeg følte gerne ville have mig, men som i princippet ikke rigtigt ville have mig alligevel. Og så kom der en korsbåndsskade, som satte en stopper for det.

Mistet halvandet år

Det har været nogle hårde år, men sulten for at vende tilbage har hele tiden båret Ronnie Schwartz igennem både skader og bænkpladser.

- Jeg føler, det har gjort mig stærkere. Og derfor føler jeg, at når jeg som nu får lov til at spille igen, så har jeg så meget vilje og lyst til at spille fodbold, at det overskygger alt andet.

Ronnie Schwartz omfavnes af holdkammeraterne Anders Hagelskjær, Mads Emil Madsen og Jeppe Okkels efter hans andet mål i 3-0-sejren over FC Helsingør. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

En del af fodbolden

Den tidligere AaB-angriber har da heller ikke spildt meget tid på at ærgre sig undervejs.

- Det er jo desværre bare en del af fodbolden. Det er ikke alle, der kan spille fast hele tiden. Jeg har, på grund af mange ting - også på grund af jeg ikke har været dygtig nok - ikke kunnet bide mig fast de steder, jeg har været. Og det har jeg fuld respekt for.

At finde sit niveau

Efter et ellers succesfuldt ophold i Sarpsborg, hvor det blev til fem mål i blot 15 kampe, så sagde Ronnie Schwartz farvel til Norge efter kun et halvt år i Tippeligaen.

Trods det pæne målsnit var hans rolle nemlig primært på bænken, og derfor skulle der ske noget.

- For mig var det vigtigt at finde et sted, hvor jeg kunne spille en masse fodbold. Og indtil videre har jeg i hvert fald fået lov at spille en masse fodbold, og det håber jeg, at jeg kan i fremtiden.

Trådte en hylde ned

På transfervinduets næstsidste dag - den 30. august - blev Ronnie Schwartz præsenteret som ny mand i Silkeborg IF-trøjen. Foto: Silkeborg IF

At det lige blev 1. division var som sådan ikke målet for Ronnie Schwartz.

- Jeg ved ikke, om det var et bevist valg. Silkeborg var dem, der viste mest interesse, og det var der, jeg følte, at der var størst mulighed for at komme til at spille noget fodbold.

- At det så hedder 1. division... Det har jeg prøvet før med Randers, så det var egentlig ikke det, der var der overskyggende.

- Silkeborg er en klub, der skal spille i Superligaen. Og det vil jeg sindssygt gerne være en del af.

- Der var jo nok lidt interesse, men måske var de lidt usikre på min situation oven på skaden, når jeg ikke havde spillet så meget. Det kan jeg godt sætte mig ind i, og der var Silkeborg lidt mere villige til at sige 'okay, det er det her, vi gør,' siger Ronnis Schwartz.

Men der var interesse fra Superliga-klubber?

- Nej, det var der jo ikke. Så var jeg måske endt der. Men der var ikke nok til, at det var det, jeg ville.