Dyre designmøbler stjålet fra kirke og sejlklub - og sagerne er usædvanlige

60 designerstole fra en sejlklub. 143 Kaare Klint-stole fra en kirke.

Den seneste måneds tid har budt på to usædvanlige tyverier af designmøbler.

Jyllands eneste rundkirke, Thorsager Kirke, blev natten til den 10. oktober 143 Kaare Klint-stole fattigere, og fredag er det kommet frem, at Aarhus Sejlklub i september mistede en række værdifulde Børge Mogensen-stole.

Designerstole er nu skiftet ud med klapstole i Aarhus Sejlklub.

Ifølge vicepolitiinspektør og leder af afdelingen for berigelse og organiseret kriminalitet hos Østjyllands Politi, Lennart Glerup, skiller sagerne sig ud.

- Det handler om mængden. Antallet af stjålne genstande er stort ved begge tyverier. Der skal en form for planlægning til, for at man kan stjæle så mange møbler. Det er ikke en impulsiv handling, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Aarhus Sejlklub har rødder tilbage til 1879, hvor Aarhusbugtens Sejlklub slog dørene op.

Det oplagte spørgsmål er, om politiet ser hændelserne som enkeltstående tilfælde, uafhængige af hinanden.

- Vi efterforsker, om de to tyverier hænger sammen. Det er klart, at vi undersøger, om det er tilfældet, men i øjeblikket er der er ikke noget, der tyder på det, siger Lennart Glerup til TV2 ØSTJYLLAND.

I Aarhus Sejlklub har formand Jørgen Ringgaard nu købt en lang række klapstole som erstatning for de dyrebare Børge Mogensen-stole.

- Det er en træls oplevelse, og det er nogle stole, som er en del af klubbens historie. Når forsikringssagen er afsluttet, må vi tage stilling, om vi fortsat vil have noget, der er værd at stjæle, eller om vi bare skal have noget med en funktionel værdi.

De stjålne stole i Thorsager Kirke er af modellen "Kirkestolen", der blev produceret i 1950'erne.

De Børge Mogensen-stole, der nu er forsvundet fra sejlklubben, er ifølge Jørgen Ringgaard mindst 30 år gamle.

Formanden for sejlklubben kan godt forstå, hvis folk undrer sig over, at en sejlklub har haft dyre designermøbler i klubhuset.

- Historien er, at vi har arvet stolene fra en tidligere sejlklub. Stolene har også fungeret som restaurantstole i en periode, inden vi overtog dem, siger han.

Et større antal af de designstole, der blev stjålet fra Thorsager Kirke på Djursland, blev fundet på en parkeringsplads i Ormslev. De vender dog ikke tilbage til kirken foreløbig (video fra 16. oktober).

Nyprisen på den type Kaare Klint-stol, der i oktober blev stjålet 143 af fra Thorsager Kirke, er ifølge Østjyllands Politi omkring 8000 kroner.

Størstedelen, 123, af stolene er siden blevet fundet - henholdsvis på en parkeringsplads og i en varevogn.

- Vi havde bestemt ikke regnet med, at vi vil se dem igen. Jeg troede, de var over alle bjerge, men med politiets og mediernes hjælp er stolene nok blevet så varme, at de har været svære at komme af med igen, sagde sognepræst i Thorsager Kirke, Jørgen Gleerup, onsdag i denne uge til TV2 ØSTJYLLAND.

En kvindelig hundelufter fandt 62 af designerstolene fra Thorsager Kirke på en parkeringsplads ved Ormslev vest for Aarhus. Foto: Google Maps

Designmøbler er altid interessante for tyve, men Østjyllands Politi oplever ikke en bølge af tyverier netop nu, lyder det fra Lennart Glerup.

Hvordan går det efterforskningen af de stjålne designstole i Aarhus Sejlklub?

- Lige nu er vi ikke på vej ud for at anholde nogen. Der er ikke desværre ikke så mange spor at gå efter, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

