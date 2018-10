Det begyndte med hjemve: Efterskolen blev det bedste år i Josefines liv

Søndag slog alle landets efterskoler dørene op for kommende efterskoleelever på Efterskolernes Dag.

På Gudenådalens Efterskole nøjedes man ikke bare med at fortælle om efterskolelivets lyksaligheder. For det kan godt gøre ondt, når mor og far tager hjem, og man for første gang skal stå på egne ben.

En af dem, der stod for rundvisningen på Gudenådalens Efterskole, var 17-råige Josefine Knop fra Silkeborg.

- Det er underligt at stå her igen, siger 17-årige Josefine Knop til TV2 ØSTJYLLAND.

Josefine Knop er tidligere elev på Gudenådalens Efterskole. Søndag viste hun kommende elever rundt og fortalte om efterskolelivet.

Ikke samme service

Da hun begyndte på efterskolen som 16-årig kom det bag på hende, at hun fik hjemve. Især begyndelsen af opholdet husker hun som svær.

- Det er ikke lige en mor, der samler tøjet op fra gulvet. Der er ikke den service, som man er vant til, siger Josefine Knop.

Men hun fandt ud af det.

- Og jo flere man lærer at kende, jo lettere bliver det at stå på egne ben, siger Josefine Knop.

Marcus Gravgaard er en af de kommende elever, der søndag blev vist rundt på efterskolen.

- Det er jo helt nyt. Jeg har jo ikke prøvet at være væk fra mine forældre i så lang tid, siger Marcus Gravgaard, der er 14 år og fra Thise.

Da Josefine Knop begyndte på efterskole, havde hun hjemve. Men lige pludselig vendte det. Og året på efterskole blev det bedste år i hendes liv.

Livet går op. Og ned

På Gudenådalens Efterskole betragter man op- og nedturene som en naturlig del af det at gå på efterskole.

- Ligesom livet vil det gå lidt op og ned, siger Jesper Emil Sørensen, der er forstander på Gudenådalens Efterskole.

Selv om efterskolen gerne vil vise sine bedste sider, når der er Efterskolernes Dag, er det vigtigt at vise, at der også er udfordringer.

- Det kan være svært at komme hjemmefra, siger Jesper Emil Sørensen.

Efterskoletiden er en tid med mange omvæltninger.

- Der er de her mange måneder, hvor det kan gå lidt op og ned. Men når vi når til sommerferien og skal sige farvel til hinanden, er der en kontant afregning, for de er bare glade. Og det er super godt, siger Jesper Emil Sørensen.

Det vendte lige pludselig

Josefine Knops rundvisning ender i fællesstuen.

Det gjorde savnet og hjemveen også for Josefine Knop, da hun var efterskoleelev.

Jeg har aldrig været et sted, hvor jeg er blevet accepteret så meget som her. Josefine Knop, tidligere efterskolelev

- Lige pludselig vendte det. Og så blev jeg rigtig glad for at gå på efterskole. Jeg tror, at det var i tråd med, at jeg fik nogle rigtig gode venner på efterskolen, som jeg kunne snakke med om alting. Det er det bedste sted, som jeg nogensinde har været. Jeg har aldrig været et sted, hvor jeg er blevet accepteret så meget som her. Det endte med at blive det bedste år i hele mit liv, siger Josefine Knop.

Marcus Gravgaard, der fulgte med op Josefine Knops rundvisning, skal begynde på Gudenådalens Efterskolen efter sommerferien. Han er meldt til.

- Jeg har aldrig rigtig haft hjemve. Jeg glæder mig bare helt vildt, siger Marcus Gravgaard.

Øverst kan du se hele indslaget om Gudenådalens Efterskole, der prøver at forberede kommende elever på, at efterskolelivet både byder på op- og nedture. Ligesom resten af livet.