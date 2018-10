Danske Spil efterlyser millionær - vil gerne af med pengene

Danske Spil vil så gerne give en heldig handlende en million kroner, at firmaet nu går ud og efterlyser en lottovinder i offentligheden.

Det drejer sig om en lottokupon, der er købt i Rema 1000 i Randers i slutningen af juli.

- Der er udtrukket en kupon med en millionærgaranti. Du kan ikke se på den, at den er en million værd, så man skal ned i en butik eller kiosk for at finde ud af, om man har vundet, siger Marie Grabow, der er pressechef for Danske Spil, til TV2 ØSTJYLLAND.

Danske Spil efterlyser normalt ikke vindere, men i dette tilfælde er der gået knap tre måneder, og nu vil Danske Spil altså gerne af med pengene.

- Der går typisk en uge eller 14 dage, måske længere hvis det er i en ferieperiode, før vinderen melder sig, men når der går så lang tid som her, gør vi noget ekstra for at efterlyse folk, siger Marie Grabow til TV2 ØSTJYLLAND.

Det gælder om at tjekke dine kasseboner, hvis du har købt en lottokupon i Rema 1000 i slutningen af juli. Foto: Emil Hougaard - Scanpix

Kassebon er kvittering

I dette tilfælde ser lottokuponen ikke ud, som den ville gøre, hvis man var gået ind i en kiosk for at købe kuponen.

- En af de ting, man skal være opmærksom på, er, at hvis man køber en kupon i Rema 1000, så kommer kvitteringen ud på en kassebon. Det ser ikke ud som en almindelig lottokupon, siger pressechefen.

Det gælder altså om at få tjekket sine lommer, pung og diverse gemmer. Det er et problem, hvis man har smidt kvitteringen ud, for det er vinderens gevinstbevist, lyder det fra Marie Grabow.

Hvis kvitteringen er røget i skraldespanden, eller hvis vinderen ikke får indløst kuponen inden for et år fra købsdatoen, ryger millionen i den såkaldte ørefond. Herfra ryger pengene tilbage til spillegevinster.