Charlotte har udviklet en særlig metode: Lærer børnehavebørn om science

Magnetisme, centrifugalkraft og udklækning af sommerfugle.

Det er nogle af de ting, som børnene i Dagnæs Børnehus i Horsens lærer om, mens de er i børnehave. Naturvidenskab behøver nemlig langt fra at være så komplekst, som det ofte virker til.

De seneste tre år har Dagnæs Børnehus arbejdet med naturvidenskab og teknologi på en pædagogisk måde, hvor børnenes leg er i fokus.

Børnene leger med alt fra jord til robotter, når de sammen med pædagogerne går på opdagelse i naturvidenskaben.

Leger sig til læring

Det er Charlotte Damgaard, der står bag det målrettede arbejde med videnskab og teknologi. Hun har kastet sig selv og børnene ud i science og teknologi gennem leg.

- Vi har skabt et læringsmiljø, hvor der er plads til at eksperimentere med tingene på en legende måde, hvor man udnytter børnenes egen nysgerrighed, så de får motiveret sig selv på en helt anden måde, siger Charlotte Damgaard, der er pædagog i Dagnæs Børnehus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Børnene samler rigtigt hurtigt viden op. De er som en stor svamp, der bare suger til sig. Charlotte Damgaard, pædagog, Dagnæs Børnehus, Horsens

Omdrejningspunktet for arbejdet er børnehavens såkaldte STEAM Makerspace.

STEAM er en sammentrækning af de engelske ord science, technology, engineering, arts og mathematics.

Det handler nemlig om at have det sjovt, samtidig med du lærer.

- Steam er en super god læringstilgang, fordi den er så bred, at du faktisk kan tage det med i alt, du laver, om det så er sprog eller sociale kompetencer, siger hun.

Charlotte Damgaard har modtaget Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris 2019 Vest.

STEAM bliver primært brugt i skoleregi, men Charlotte Damgaard har fået det til at passe ned i en skabelon, så det passer til børnehavebørnene.

- Jeg har min bedsteven, der hedder Google, hvor jeg finder meget af min inspiration, siger Charlotte Damgaard.

Og børnene får meget ud af de legende elementer, der er i fokus, når de eksperimenterer.

- Børnene samler rigtigt hurtigt viden op. De er som en stor svamp, der bare suger til sig. Og så deler de en masse viden med hinanden, når de sidder sammen, siger Charlotte Damgaard.

Hyldet af Novo Nordisk

Det er ikke kun børnene, der er glade for Charlotte Damgaards inspirerende forløb om natur og videnskab.

Charlotte Damgaard har modtaget Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris 2019 Vest for sit arbejde med leg og læring.

Det er fedt at blive anerkendt for sit arbejde. Og jeg synes jo, at det er fornøjelse at arbejde med de her børn. Charlotte Damgaard, pædagog, Dagnæs Børnehus, Horsens

- Det er fedt at blive anerkendt for sit arbejde. Og jeg synes jo, at det er fornøjelse at arbejde med de her børn, siger hun.

Selvom børnene oplever det hele som en leg, så er læringen noget, der skal være med til at sende dem videre ud i verden med lidt ekstra ballast.

