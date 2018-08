Bundsgaard om besparelser: - Det kommer til at kunne mærkes

Onsdag eftermiddag går budgetplanlægningen i gang i Aarhus. Kommunen skal spare 241 millioner kroner frem til 2022. Derfor har de nu bedt direktørgruppen i Byrådet fremstille et sparekatalog på 300 millioner kroner. Så der er mulighed for, at der kan vælges imellem de forskellige spareforslag.

Byens borgmester, Jacob Bundsgaard (S), ser med alvor på den kommende spareplan, men han ser det ikke som en katastrofal situation, kommunen befinder sig i:

- Det bliver en sparerunde, som vi kommer til at kunne mærke rundt omkring i form af nogle servicereduktioner, det er ikke sådan, at det er en katastrofe, men det er noget, man kommer til at blive berørt af mange steder, siger Jacob Bundsgaard (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Serviceydelser rammes

Rådmand for Sundhed og Omsorg Jette Skive (DF) vil gøre sit for, at der er visse områder, som bliver forskånet mere for besparelserne:

- Jeg vil gøre alt for at pille de værste tidsler ud af vores sparekatalog. For eksempel besparelse på aftenvagt og normering på plejehjemmene, men det er en svær opgave, når borgmesteren sidste år lavede et meget optimistisk budget, siger Jette Skive i en pressemeddelelse.

Rådmand Jette Skive siger i en pressemeddelelse, at hun mener, at sparekataloget vil få konsekvenser for Byrådets målsætninger på serviceområdet. Foto: Arkiv.

I kataloget er der fremlagt besparelser på alle de forskellige områder i kommunen, og det kommer til at kunne mærkes for både medarbejdere og borgere.

- Det, der er lagt frem i dag, er et forsøg på at finde nogle besparelser, der i mindst muligt omfang berører kerneopgaven, men vi kan ikke undgå, at der kommer til at ske servicereduktioner, fortæller Jacob Bundsgaard (S).

Borgerne i høring

Da det er uundgåeligt, at dele af besparelserne vil ramme borgerne i Aarhus Kommune, kommer der til at være høring på områderne frem til onsdag d. 12. september kl. 12.00.

- Så derfor slår vi ørene ud og lytter til de bekymringer og argumenter og den kritik, der nu må komme af det ting, der er lagt frem. Og så skal vi jo frem til den endelig budgetforhandling, når vi kender de her høringssvar, arbejde det hele igennem og træffe nogle beslutninger, der gør, at vi rammer kerneopgaven mindst muligt, og vi rammer rigtigt, siger Jacob Bundsgaard (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Besparelserne løber op i 300 millioner kroner i alt, hvor der sker en årlig stigning. Tallene er ikke endelige, men det nuværende tal lyder på en besparelse på 55 millioner kroner i 2019, hvilket stiger til 143 millioner kroner i 2022.

