Brandmandens råd: Sådan undgår du brand i tørken

Brandmændene har ualmindeligt travlt i sommerens tørke. Men hvad kan du gøre for at undgå, at brandbilerne ender hjemme hos dig?

Det har beredskabsdirektør, Niels Henrik Nielsen fra Beredskab og Sikkerhed, flere gode råd omkring.

- Vi har travlt. Der er tørt i Danmark, og det skaber en masse problemer. Vi kører til rigtigt mange naturbrande, siger Niels Henrik Nielsen.

Råd nummer fire overrasker formentlig mange.

Råd nummer 1: Tænk over, hvor du parkerer bilen

Udstødning og katalysator under bilen kan være så varm, at det sætter ild til det tørre græs.

Råd nummer 2: Smid aldrig cigaretter i naturen

Der er kæmpe risiko for, at det er den, som antænder ilden.

Råd nummer 3: Grill kun på u-brændbart underlag

Ifølge afbrændingsforbuddet er det faktisk forbudt at grille på brændbart underlag som græs.

Råd nummer 4: Vær opmærksom på krumme glas

Man kan lave et brændpunkt med glas, som kan sætte gang i en brand. Så pas på med krumme glas i vinduet eller på terrassen.

Råd nummer 5: Ring til brandvæsenet med det samme

- Jo før vi får kaldet. Jo hurtigere kan vi komme ud og hjælpe