Borgmester var efterforsker på Lisbet-sag: - Det er en lettelse, hun er fundet

I ni år var hun væk. Politiet ledte alle vegne. Alle spor blev undersøgt. Men alligevel endte drab-sagen i skuffen.

Torsdag kunne Østjyllands Politi så sætte et endeligt punktum. En gruppe jægere havde i weekenden fundet de jordiske rester af Lisbet Nielsen nær Tirstrup Lufthavn.

Det var en kæmpe frustration dengang. Uffe Jensen, tidligere efterforsker

- At man nu har fundet mor og datter, det tænker jeg er en enorm lettelse for familien, siger Uffe Jensen.

I dag er Uffe Jensen borgmester i Odder Kommune, men i 2009 var han efterforsker på sagen om Lisbet.

- Det var en kæmpe frustration dengang. Da jeg var i politiet, der brugte vi mange ressourcer på at finde liget af Lisbeth Nielsen. Det lykkedes desværre aldrig, siger Uffe Jensen.

Den 46-årige sygeplejerske forsvandt fra sit hjem den 23. oktober 2009.

Hendes daværende kæreste, 42-årig Bjarne Østergaard Madsen, blev anholdt for at have dræbt hende, men trods en omfattende eftersøgning lykkedes det aldrig at finde hendes lig.

01:44 Lisbet Nielsen forsvandt fra sit hjem i oktober 2009. Politiinspektør René Raffo fra Østjyllands Politi fortæller om weekendens fund af Lisbet Nielsen. Luk video

Bjarne Østergaard Madsen nåede dog aldrig at blive stillet for retten for drabet. Halvanden time før han skulle fremstilles i grundlovsforhør, hængte han sig den 31. oktober 2009 i sin celle i arresten i Aarhus.

Omstændigheder, der gjorde sagen frustrerende for de involverede.

- Det er en stor frustration, fordi det er klart, hvis politiet sigter en mand for drab, og man ikke har et lig og ikke kan finde et lig. Så frustrerer det jo, det er jo ikke så tit, at man kan blive dømt for drab, hvis ikke man har et lig, siger Uffe Jensen.

01:28 Hør Lisbet Nielsens genbo fortælle om sagen. Luk video

I dag har Uffe Jensen intet har med hverken efterforskningen eller Østjyllands Politi at gøre, men han tror på, at man på politigården i Aarhus er glade for at kunne sætte et punktum i sagen.

- Som politimand og for det faglige, så er det også et kapitel, der kan blive lukket fra politiets side. Så fagligt tror jeg også, der er tilfredshed på politigården med at Lisbet Nielsens lig er fundet, siger Uffe Jensen.

Foto: Oliver Høeg Nygaard Pedersen