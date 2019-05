Birte fra Venstre: Psykiatriske patienter får ikke den rette behandling

Østjyderne har over 100 folketingskandidater at vælge i mellem. Typisk fokuserer medierne på få promoverede og allerede kendte kandidater, som er dygtige til at få opmærksomhed.

Denne gang har vi på TV2 ØSTJYLLAND haft en ambition om at give spalteplads og sendetid til de mere ubeskrevne blade. Vi vil høre fra dem, der ikke normalt står i forreste række.

Derfor har vi givet de mere urutinerede folketingskandidater tid på Ølkassen, hvor de selv har fået lov til at bestemme, hvad de vil snakke om.

Vi vil høre, hvad der driver dem til at gå ind i politik. De skal sætte ord på, hvad de af hjertet brænder for som kommende politikere.

Vi har givet ordet til foreløbig 12 kandidater fra 12 forskellige partier opstillet overalt i Østjylland.