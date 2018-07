Biograf lider i sommervarmen: Håber snart folk får nok af at svede

Der er tomt i biografsalene hos Fotorama Hammel – meget tomt.

Med fuld sol og mere end 25 grader uden for, så har de meget svært ved at trække folk ind i mørket.

- De første 14 dage til tre uger, hvor det er godt vejr, kommer der ikke nogen mennesker. Så vil man nyde det, siger Mie Henriksen, der er næstformand i Fotorama i Hammel, til TV2 ØSTJYLLAND.

På gaden foran biografen er Oguzhan Misir heller ikke klar til at sætte sig ind i mørket.

- Så vil jeg hellere tage på stranden eller køre rundt i bil med vennerne, siger Oguzhan Misir fra Hammel.

Fotorama i Hammel opfordrer på deres Facebookside folk til at tage en tur i skyggen for at se den nye Far til Fire film.

Men der er optimisme at spore hos biografen. De håber, at det gode vejr på et tidspunkt vil blive for meget for østjyderne.

- Når det har været sådan to måneder i træk, så tænker folk også, at det bliver godt vejr i morgen. Så er man mere tilbøjelig til at rive en aften ud for at gå i biografen, siger Mie Henriksen.

Strandturen blev droppet

Og noget tyder på, at troen på ”for meget godt vejr” er god nok. I hvert fald har Torben Bach droppet strandturen til fordel for en tur i biografen med børnene.

- Vi snakkede lige om, at vi ville til stranden, men nu havde vi jo været der mange gange, siger han og fortsætter:

- Vi har endda et badebassin i haven, men der har de også badet og badet.

Mio Henriksen fra Fotorama i Hammel må kigge langt efter gæsterne her i sommervarmen.

Det er da også vigtigt for den lille biograf, at sæderne snart bliver fyldt.

- Vi er frivillige og skal ikke have løn, så vi kan overleve det, men det skal ikke blive ved sådan i lang tid, for vi har andre faste udgifter, forklarer Mie Henriksen fra Fotorama.