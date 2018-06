Billethaj sælger Smukfest-billetter til 4400 kr: - Det er trist og ærgerligt

Gang på gang må populære festivaller se på fra sidelinjen, mens deres billetter bliver solgt til overpriser på nettet af billethajer.

- Vi laver et arrangement til de priser, vi mener, det bør koste. Og så synes jeg, det er trist og ærgerligt at se, at der er nogle, som ikke har noget som helst andet mål end profit, der tjener penge på vores billetter, siger Poul Martin Bonde, der er talsmand for Smukfest til TV2 Østjylland.

Det er ulovligt i Danmark at videresælge billetter til en højere pris end den oprindelige. Alligevel kan man finde partoutbilletter til årets Smukfest på viagogo.dk, hvor de bliver solgt til priser, der starter ved 4399 kroner. Det er 1704 kroner over den officielle udbudspris, Smukfest satte dem til salg til i december.

Folk er blevet taget ved næsen i årevis

Forbrugerrådet Tænk får løbende henvendelser fra folk, der er blevet taget ved næsen af online billetbørser.

- Det blomstrer som regel op lige op til de udsolgte festivaller, siger Paula Brammann, der er juridisk konsulent i Forbrugerrådet Tænk, til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

- Det primære problem er, at vi hører om folk, der måske har betalt dobbelt eller tredobbelt så meget som den officielle udbudspris, men vi bliver også kontaktet af nogle, der står uden for spillestederne og pludselig opdager, at deres billetter er ugyldige.

Problemet har stået på siden 2012, og derfor er Forbrugerrådet Tænk gået sammen med over 100 danske spillesteder – inklusiv Smukfest – om at råbe politikerne op.

- Det er et vedvarende problem, og folk bliver snydt løbende. Det er en direkte overtrædelse af dansk lovgivning, som burde have konsekvenser, men det har det ikke lige pt, siger Paula Brammann.

Smukfest: Brug nu de officielle kanaler

Partoutbilletterne til dette årets Smukfest blev solgt med rekordfart i det officielle billetsalg. Allerede halvanden time, efter de blev sat til salg den 13. december sidste år, var de omkring 28.000 billetter revet væk.

Mange interesserede stod derfor tilbage uden billet, men der findes altså et sikkert alternativ til at benytte sig af online billetbørser, hvor man risikerer at få tømt pengepungen eller blive decideret snydt.

Et screenshot fra hjemmesiden viagogo.dk viser, at billetterne bliver solgt til overpris. Partoutbilletterne er til salg til knap 4399 kroner.

Smukfest har oprettet en funktion på deres hjemmeside med en venteliste, hvor interesserede købere og sælgere kan udveksle billetter til den oprindelige pris uden risiko for at blive snydt.

- Vi kan jo kun igen og igen henvise til, at folk bruger de officielle kanaler. Man ved ikke, hvad man får de andre steder, siger Poul Martin Bonde.

Sidste år forsøgte Smukfest sig med at anmelde de online billetbørser Viagogo.dk og Stubhub.dk for videresalg af Smukfest-billetter til overpris. Men det fik festivallen ikke noget ud af, eftersom der er tale om udenlandske virksomheder, der ikke er omfattet af dansk lovgivning.

Fælles front mod billethajer

Smukfest er som nævnt gået sammen med Forbrugerrådet Tænk og 100 andre spillesteder om en kampagne som endnu et forsøg på at komme billethajerne til livs.

- Formålet er dels at se, om der kan gøres noget lovgivningsmæssigt, men også at skabe ekstra opmærksomhed omkring problematikken, siger talsmanden for Smukfest.

Kampagnen ”Fælles front mod billethajer” har indtil videre resulteret i, at kulturminister Mette Bock (LA), erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har været i samråd for at svare på, hvad regeringen vil gøre for at bekæmpe det ulovlige billetsalg.

- Vi er glade for, at det er kommet så langt, og vi ser frem til, hvad der sker yderligere. Der er ikke kommet noget konkret forslag endnu desværre, men sådan noget tager jo tid, siger Paula Brammann fra Forbrugerrådet Tænk.