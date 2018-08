Bil kørte ind på skinner: Blev ramt af letbanetog

En bil er tirsdag eftermiddag kørt ind på letbaneskinnerne ved Havnegade i Aarhus og blev derefter påkørt af et letbanetog.

- Der er sket det, at en personbil af uvisse årsager er kørt ind på skinnerne. Så er den ramt sammen med et letbanetog, siger politikommissær ved Østjyllands Politi Allan Rubin til TV2 ØSTJYLLAND.

Der var to personer i bilen. Passageren i den hvide Audi var i første omgang fastklemt, men blev skåret fri og derefter reddet. Personen er uskadt.

Føreren af bilen er også uskadt. Letbanetoget var ikke i høj fart, da sammenstødet skete.

- På ulykkesstedet kører toget sædvanligvis lidt langsomt, siger Allan Rubin.

Der er sket skade på både bil og letbanetog.

VIDEO: Ambulance, politi og brandvæsen blev kort efter påkørslen dirigeret til ulykkesstedet. Foto:Simon Bojsen (privat)

Driften blev indstillet

Umiddelbart er der ingen forklaring på, hvorfor bilen befandt sig på skinnerne, oplyser politiet. Uheldet skete kort før kl. 14.

Efter uheldet oplyste Midttrafik på sin hjemmeside, at alt trafik mellem Aarhus H og Lisbjergskolen er indstillet midlertidigt. Der var dog stadig kørsel mellem Aarhus H og Odder.

Der blev indsat erstatningsbusser - linje 87 - på strækningen mellem Aarhus H og Aarhus Universitetshospital. Der gik dog op mod en halv time, før busserne blev i drift.

VIDEO: Simon Bojsen hørte braget, da letbanetoget påkørte den hvide Audi.

Vidne: Der lød et brag

Simon Bojsen bor i en lejlighed tæt på det sted, uheldet skete.

Ifølge ham lød der et brag, da toget kørte ind i personbilen.

- Jeg rejste mig med det samme op og løb hen til mit vindue. Derefter kunne jeg se, at letbanen kommer kørende med en stor hvid Audi foran sig. Den skubber bilen cirka 15-20 meter, indtil den holder stille.

Simon Bojsen hæfter sig ved, at tirsdagens uheld på Aarhus Letbane ikke er det første.

- Jeg tænker, at så er den gal igen. Det er jo sket et par gange nu. Derudover undrede jeg mig over, hvad Audi'en havde lavet på sporet lige dér. Der er jo ikke nogen spor-overgange på dette sted.

Letbanetoget påkørte bilen nær Dokk1. Det er stadig uvist, hvorfor den befandt sig på skinnerne.

Efter uheldet indstillede Midttrafik driften mellem Aarhus H og Lisbjergskolen.