Beboer på kollegie: - Jeg er utryg og føler mig forfulgt

Området omkring Skjoldhøjkollegiet i det vestlige Aarhus har flere gange fået politiets opmærksomhed i forbindelse med ulovligheder. Senest tirsdag aften, da en ung mand blev blev hevet ud af den bil, han kørte i, hvorefter han blev overfaldet og berøvet.

Og der er mere i færde end det, politiet ved noget om, hvis man spørger én af beboerne på kollegiet. Delovan Saladdin Tahir er studerende og lejer et værelse på kollegiet, og han oplever ofte uro i området.

- Nu er jeg selv opvokset i Aarhus, og jeg føler ikke, Skjoldhøjkollegiet er det bedste sted at bo, for jeg føler mig virkelig utryg herude, siger Delovan Saladdin Tahir til TV2 ØSTJYLLAND.

Cykel stjålet fire gange

Senest oplevede Delovan Saladdin Tahir, at hans elcykel blev stjålet fra kollegiet til trods for, at både cyklen, og kælderen den stod i, var låst af.

- Mandag aften havde jeg stillet min cykel og låst den hernede i kælderen, og jeg havde låst døren. Tirsdag morgen klokken ti minutter i tolv, da jeg skulle afsted, kommer jeg herned og ser, at døren står på klem, og min cykel var her ikke, fortæller han.

Han har flere gange oplevet, at hans transportmiddel til universitetet er blevet fjernet fra den låste kælder.

- Det er fjerde gang, det er sket, det her, og jeg føler bare at lige meget, hvad jeg gør, så er det umuligt at have mine ting for mig selv, siger Delovan Saladdin Tahir.

Alle gange har det taget hårdt på Delovan Saladdin Tahir at cyklen har været væk.

- Til at starte med blev jeg utroligt stresset, og så tænkte jeg bare 'åh nej, jeg har ikke nogen forskring'. Jeg skulle bare afsted og finde min cykel. Jeg var meget, ja, helt ude af den, fortæller han.

Hele fire gange på kort tid har Delovan Saladdin Tahir fået stjålet sin elcykel fra et låst kælderrum på Skjoldhøjkollegiet.

Heldigvis for Delovan Saladdin Tahir har han en GPS på sin cykel koblet til sin telefon, så han altid kan følge med i, hvor cyklen er henne, når tyveknægte ikke kan holde fingrene fra den.

- Jeg kiggede på min telefon og kunne se, hvor den var henne. Den stod på Jernaldervej 237, og da jeg så kom derud, så jeg, at den stod lige foran mig låst fast til et cykelstativ, siger han.

Ifølge Østjyllands Politi holder de øje med området omkring Skjoldhøjkollegiet.

- Der har tidligere været uro med unge i området, så politiet er opmærksomme derude, fortæller Jakob Christiansen, der er kommuniktionsrådigver for Østjyllands Politi.

Føler sig overvåget

Delovan Saladdin Tahir undrer sig over, hvorfor gerningsmændene altid går efter netop hans cykel.

- Jeg føler, at det er nogen, der kender mig. At de har set mig cykle rundt, og har fuldt efter mig og set, hvor jeg bor, så i den forstand føler jeg mig utryg, for nu ved de godt, at jeg har fået min cykel tilbage, og de ved også, hvor jeg bor, fortæller han.

Derfor tager han nu fremover sin cykel med op på sit kollegieværelse på anden sal. Men heller ikke der føler han sig sikker.

- Selvom jeg stiller den på mit værelse, så kan jeg aldrig vide mig sikker på, om de bryder ind på mit værelse og stjæler den igen.

Det er her ved Skjoldhøjkollegiet, Delovan Saladdin Tahir føler sig utryg som beboer. Foto: Foto: Google Streetview

Frygter for sommeren

Ud over cykeltyverierne har Delovan Saladdin Tahir også flere gange oplevet, at mistænkelige personer har gået rundt i området for at holde øje.

- De går rundt og kigger ind i værelserne, hvis beboerne ikke har trukket gardiner for, og hvis vinduerne er åbne, kan de finde på at hoppe ind og stjæle, fortæller han.

Men selvom Delovan Saladdin Tahir allerede nu føler sig utryg ved at bo derude, så frygter han endnu mere for de kommende måneder.

- Det er ikke engang sommer endnu, for der er det endnu værre. Der har vi konstant folk, der står herude og råber og skriger, og jeg er ikke typen, der går ud og snakker med dem, siger han.

Delovan Saladdin Tahir mener, at det er disse trætbrætter, gerningsmændene har brugt til at brække kælderdøren op.

Utryghed, cykeltyverier og mistænkelige personer i området gør nu, at Delovan Saladdin Tahir sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor der efter hans mening ikke bliver holdt bedre øje i området.

- Jeg føler bare, at der er et problem, som ikke er blevet løst, siden jeg flyttede ind. Dem, der har ansvaret for det, gør ikke noget, og de burde egentlig gøre mere, siger Delovan Saladdin Tahir.

Han bryder sig ikke om at bo et sted, hvor han ikke kan have sine ting for sig selv.

- Det er rigtig ubehageligt faktisk, men ud over det, så ved jeg bare, at jeg føler ikke, det er lokalbeboerne på Skjoldhøjkollegiet, der gør det her, men det er folk ude fra, fortæller han.

Det er også politiets opfattelse, at det er udefrakommende, der skaber uro i området.

- Der er intet, der tyder på, at det er unge fra kollegiet, der begår balladen, men mere folk, der kommer i området, fortæller Østjyllands Politi.