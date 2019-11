Band giver gratis koncerter - vil skabe glæde hos de ældste

Sonni og Brian har begge et udviklingshandicap og har spillet og charmeret sig gennem tilværelsen i 15 år.

Nu vil de bruge deres musik til at skabe glæde hos nogle af samfundets svageste.

- Det giver mig da en utrolig stor glæde at kunne glæde andre mennesker, fordi så bliver jeg også selv glad, siger Brian Øgendahl, den ene halvdel af gruppen.

Derfor søgte de plejehjem, som de kunne komme ud at spille på.

Siden i går er en video med duoen, som du kan se i toppen af artiklen, blevet set over 36.000 gange på TV2 Østjyllands Facebook-side med over 250 kommentarer.

Brian Øgendahl, den ene halvdel af duoen, er blind, men det stopper ham ikke i at spille på keyboardet.

- Det er gået over forventning. Jeg har allerede fået 20-25 henvendelser på mail, så det kan godt være, vi skal opjustere fra de ti koncerter, vi oprindeligt have tænkt os at give, siger Jesper Gadegaard, manager for Sonni & Brian.

Vil hjælpe samfundets svage

Sonni & Brian har spillet i mange år, men det er første gang, at de prøver at nå ud til samfundets allerældste.

- Det er for de her ældre mennesker, som måske ikke oplever så meget i hverdagen. Så kan vi komme ud og give en glæde der og gøre stor gavn. Så hører de nogle sange, som de kender og kan synge lidt med på, og det er en rigtig god ting, tænker jeg, siger Sonni Christensen.

Gruppen spiller 'sange, man kan synge med på', eksempelvis gammel dansktopmusik.

- Vi kunne nemt have valgt at spille for et mere ressourcestærkt publikum. Men vi vil bygge bro og vise, hvor lidt der skal til for at skabe glæde. Her er det et af samfundets svage segmenter, der hjælper en anden svag gruppe, og vi håber på, at det kan inspirere den brede gruppe af velfungerende mennesker, siger Jesper Gadegaard, manager for Sonni & Brian.

Vil ramme så mange som muligt

De koncerter, de ender med at spille, skal gerne involvere hele byen omkring plejehjemmene.

- Vi skal have lokalsamfundet med ind over. Vi vil gerne have fat i brugsuddelere, som måske kan levere drikkevarer, og ungdommen i byen kunne agere tjenere, siger Jesper Gadegaard, manager for Sonni & Brian.

De vil nemlig gerne ramme så mange mennesker som muligt.

- Jeg skal nok selv tage fat i brugsuddelere også videre, og hvis plejehjemmene giver grønt lys, så vil vi gerne åbne op for folk udefra også, siger manageren.

Nu skal de endelige spillesteder så vælges, så bandet kan komme ud at spille.

- Og hvis det så bliver en succes, så fortsætter vi selvfølgelig, siger Sonni og Brian i kor.