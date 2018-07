Bad ikke i tordenvejr – det kan være livsfarligt

Metrologerne varsler, at det solrige og lune sommervejr bliver afløst af torden og regn.

Det betyder, at man skal holde sig fra stranden, for tordenvejr og badeture er en farlig kombination, lyder det fra TrygFonden Kystlivredning.

- Man bør ikke bade i tordenvejr. Det er ikke fordi, at der er større risiko for, at lynet slår ned i vand end andre steder. Men hvis det sker, så gør salte og mineraler vandet strømledende, siger Anders Myrhøj, der chef for drift og sekretariat i TrygFonden Kystlivredning, og fortsætter:

- Det betyder, at et kraftigt lyn kan slå en person ihjel, selvom om det slår ned 100 meter væk. Man bør derfor skynde sig op af vandet, også hvis tordenvejret er et stykke væk fra stedet, hvor man bader.

Det gælder om at gøre din kropsoverflade så lille som muligt, da lynet som regel slår ned i genstande, som stikker op i luften. Anders Myrhøj, TrygFonden Kystlivredning

Beskyt dig i tordenvejr

Det sikreste sted at opholde sig i tordenvejr er indendørs. Men hvis man ikke har mulighed for det, kan man sætte sig ind i en bil med fast tag, eller man kan sætte sig på jorden og krumme sig sammen.

- Hvis du befinder dig på en strand uden mulighed for at komme indendørs eller at sætte dig i en bil, så er det bedste, du kan gøre at sætte dig på hug med hovedet mellem benene. Det gælder om at gøre din kropsoverflade så lille som muligt, da lynet som regel slår ned i genstande, som stikker op i luften. Derfor skal man fx aldrig søge lyn under et træ, siger Anders Myrhøj.

Når det tordner, opholder livredderne sig i livreddertårnet med lukkede døre eller i deres firehjulstrækker.

I Danmark dræbes der i gennemsnit to mennesker om året på grund af lyn, og et ukendt antal kvæstes. Det er derfor vigtigt at vide, hvordan du skal forholde dig, hvis der er tordenvejr og lynnedslag i området, hvor du bader eller dyrker vandsport.